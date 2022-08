Zweites Match, zweiter Sieg! Union Bad Leonfelden 1b in Premieren-Saison mit lupenreinem Saisonstart

Details Samstag, 20. August 2022 16:55

Zum Auftakt des zweiten Spieltages der 2. Klasse Nord-Mitte empfing die Union Bad Leonfelden 1b die DSG Union Gutau. Die zweite Mannschaft des Landesligisten ist erstmals im Kampfmannschaftsbereich aktiv und in ihrer Premieren-Saison bislang exzellent unterwegs. Nach einem Auftaktsieg in Sandl gestaltete das junge Team von Trainer Daniel Meindl am Freitagabend auch das zweite Match erfolgreich und lacht nach einem 1:0-Sieg vorerst von der Tabellenspitze. Die Gutauer hingegen mussten eine Woche nach einem "Dreier" gegen den amtierenden Vizemeister aus Neumarkt die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Traumtor beschert 1b-Team frühe Führung

Die Meindl-Elf fand in der Vortuna Arena gut ins Spiel, erarbeitete sich ein Übergewicht und schlug daraus früh Kapital. Zehn Minuten waren gespielt, als Alexander Köck aus rund 25 Metern abzog und die Kugel im Kreuzeck versenkte. Danach ging es munter hin und her. Die Gästeelf von Coach Mario Ott war um den Ausgleich bemüht, das 1b-Team stützte sich jedoch auf eine kompakte Defensive und ließ nicht viel zu. Zudem legte der erst 15-jährige Keeper Michael Klammer eine Talentprobe ab und hielt seinen Kasten sauber. Nach 45 Minuten ging es mit einer knappen Führung der Heimischen in die Pause.

Ott-Elf kann heimische Defensive nicht knacken - 15-jähriger Keeper hält seinen Kasten sauber

Da mit Marvin Lorenz - und später auch Alexander Köck - zwei Akteure aus dem Spiel genommen werden mussten, die in der Bad Leonfeldener Kampfmannschaft auf der Reserve-Bank Platz nahmen, bekamen die Zuschauer im zweiten Abschnitt ein verändertes Bild zu sehen. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Mesic übernahmen die Gäste zusehends das Kommando und drängten auf den Ausgleich. Die Ott-Elf verzeichnete wesentlich mehr Spielanteile bzw. Ballbesitz, zwingende Chancen konnten sich die Gutauer aber keine erarbeiten. Die Bad Leonfeldener Defensive war auch in Halbzeit zwei nicht zu knacken - kam einmal ein Ball durch, war auf Jung-Goalie Klammer Verlass. In der Schlussviertelstunde fand die Meindl-Elf die eine oder andere Konterchance vor. Lukas Wimberger hätte den Sack zumachen können, der 20-Jährige setzte den Ball in aussichtsreicher Position jedoch neben das Tor. Das Match blieb bis zum Schluss spannend, das 1b-Team behauptete aber den hauchdünnen Vorsprung und darf sich nach dem zweiten Spiel über eine noch blütenweiße Weste freuen.

Josef Wiesinger, Obmann Union Bad Leonfelden:

"Auch wenn der Gegner stark war und alles versucht hat, konnte unsere junge Mannschaft einen verdienten Sieg feiern. Wir haben mit unserem zweiten Team Neuland betreten und hätten von einem derart erfolgreichen Saisonstart nicht zu träumen gewagt. Umso größer ist die Freude darüber und sind unheimlich stolz auf die Mannschaft".