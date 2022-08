Souveräner Sieg in Alberndorf! Unter Neo-Trainer findet Union Unterweißenbach zurück in die Spur

Details Samstag, 27. August 2022 16:04

Zum Auftakt der dritten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kam es in der Begegnung zwischen der Union Alberndorf und der Union Unterweißenbach zum Duell zweier Mannschaften, die in der vergangenen Saison in der unteren Tabellenregion präsent waren. Während die Heimelf von Trainer Herbert Danninger aus den ersten beiden Partien vier Punkte holte, warteten die Unterweißenbacher seit geraumer Zeit vergeblich auf ein Erfolgserlebnis. Nach nur zwei ergatterten Zählern in den letzten fünf Meisterschaftsspielen fanden die Gäste am Freitagabend zurück in die Spur und feierten unter Neo-Coach Josef Raab, der im Sommer das Zepter vom nun als Sportchef tätigen Christian Haslinger übernommen hatte einen souveränen 3:0-Sieg. Während Kapitän Dominic Nötstaller und Co. in der Tabelle erstmals voll anschreiben konnten, ging das schwächste Heim-Team der letzten Saison leer aus.

Obereder bringt Gäste in Front

Vor knapp 150 Besuchern verzeichneten die Heimischen den besseren Start und erarbeiteten sich in der Anfangsphase ein klares Übergewicht. Nachdem der Raab-Elf zunächst etliche Fehler unterlaufen waren, fanden die Gäste nach einer Viertelstunde etwas besser ins Spiel. Nach 25 Minuten durfte sich der Zehntplatzierte der letzten Spielzeit über den Führungstreffer freuen, als der Ball nach einer Ecke zwei Mal abgelenkt wurde, Lukas Obereder goldrichtig stand und auf 0:1 stellte. Die Führung gab den Kickern aus Unterweißenbach die nötige Sicherheit. Die Gäste hatten Spiel und Gegner nun gut im Griff und erarbeiteten sich auch einige Chancen. Die beste davon fand Lukas Berger vor. Das 25-jährige Eigengewächs tankte sich an der Seite energisch durch, zögerte dann aber zu lange und wurde abgedrängt, sodass der Winkel zu spitz wurde. Mit einem knappen Vorsprung der Gäste ging es in die Pause.

Kern trifft zur Vorentscheidung

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einer Alberndorfer Überlegenheit. Die Danninger-Elf bestimmte in Halbzeit zwei zunächst das Geschehen, die Hausherren waren mit ihrem Latein aber zumeist am Unterweißenbacher Strafraum am Ende. Nach dieser Drangphase wussten die Gäste zunehmend zu gefallen und spielten munter und zielstrebig nach vorne. Nach rund 65 Minuten stellte die Raab-Elf die Weichen endgültig auf Sieg, als die Hausherren bei einer brenzligen Situation den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten, Lukas Kern abzog und das Leder im langen Eck versenkte. Mit dem zweiten Treffer des Abends war die Messe gelesen. In der restlichen Spielzeit ließen die Gäste nichts anbrennen und schlugen in Minute 90 noch einmal zu. Berger tankte sich auf der rechten Seite durch und setzte das Spielgerät ins lange Eck. Das Ergebnis hätte am Ende noch deutlicher ausfallen können, doch der ebenerst eingewechselte Benjamin Stellnberger knallte die Kugel aus aussichtsreicher Position über die Latte.

Josef Raab, Trainer Union Unterweißenbach:

"Sieht man vom Beginn der beiden Halbzeiten ab, hat meine Mannschaft eine starke Leistung abgeliefert und einen hochverdienten Sieg gefeiert. Nach einer Durststrecke sind die drei Punkte für die Tabelle und den Kopf ungemein wichtig. Wir können darauf aufbauen bzw. wollen daran anknüpfen, im kommenden Duell mit dem aktuellen Tabellenführer aus Pregarten bekommen wir jedoch eine harte Nuss zu knacken".