Union Unterweitersdorf lässt Reithmayr-Elf keine Chance

Details Samstag, 03. September 2022 17:56

In der vierten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf und dem SV Wimberger Sandl. Nach zwei Pleiten in Folge wollte die Heimelf von Trainer Daniel Hartl wieder in die Spur finden und konnte dieses Vorhaben am Freitagabend realisieren. Eine Woche nach einem 0:6-Debakel in Pregarten zeigte die Union die gewünschte Reaktion und feierte mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg den zweiten Saisonsieg. Der SVS hingegen landete fünf Tage nach dem ersten "Dreier" (gegen Kefermarkt) am Boden der Realität, musste in der noch jungen Spielzeit die bereits dritte Niederlage einstecken und die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Präsente Hartl-Elf mit früher Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Polat zeigten die Hausherren eine ganz andere Körpersprache als in der Vorwoche in Pregarten und gingen überaus engagiert ans Werk. Nach wenigen Minuten belohnte sich die Hartl-Elf für ihren anständigen Auftritt, als Gästegoalie Sebastian Gattringer einen Schuss zunächst parieren konnte, ehe Simon Hinterreither im zweiten Versuch erfolgreich war. Nach dem Führungstreffer blieben die Unterweitersdorfer am Drücker und stellten in Minute 25 die Weichen auf Sieg - der spielende Sektionsleiter, Michael Falkner, schlug einen Lochpass, Julian Hauser tauchte alleine vor dem SVS-Gehäuse auf und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Die früh ins Hintertreffen geratenen Gäste waren bemüht, das Blatt zu wenden, in der Offensive waren die Mannen von Neo-Trainer Patrick Reithmayr in Halbzeit eins aber harmlos. Somit ging es mit einer klaren Union-Führung in die Pause.

Hinterreither verwandelt Elfmeter und macht Sack zu

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen. Die Kicker aus Sandl waren im zweiten Durchgang wesentlich aktiver, während die Hartl-Elf nach der Pause tief stand, darauf bedacht war, die Führung zu behaupten und auf Konter lauerte. Die Gäste starteten den einen oder anderen vielversprechenden Angriff und fanden einen hochkarätige Chance vor, nach einem Stanglpass von der linke Seite setzte ein Angreifer den Ball jedoch neben den Kasten. Die Unterweitersdorfer ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen und machten fünf Minuten vor dem Ende den Deckel drauf - wieder war es Hinterreither, der einen Handselfmeter verwandelte und den zweiten Saisonsieg der Union in trockene Tücher brachte.

Michael Falkner, Sektionsleiter und Spieler Union Unterweitersdorf:

"Wir wollten uns für das Debakel in Pregarten rehabilitieren und freuen uns, dass uns das mit einer anständigen Leistung gelungen ist. Wir sind ganz anders aufgetreten als in der letzten Woche und konnten einen ebenso verdienten wie ungefährdeten Sieg feiern. Nach dieser erheblichen Leistungssteigerung erwartet uns am kommenden Wochenende, in Gutau, ein richtungsweisendes Spiel und könnten mit einem weiteren Sieg Anschluss ans Spitzenfeld der Tabelle halten".