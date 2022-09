Vizemeister feiert gegen Union Kefermarkt vierten Sieg in Serie

Details Sonntag, 11. September 2022 17:23

In der fünften Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kreuzten die Union Neumarkt/M. und die Union Kefermarkt die Klingen. Die Heimelf von Trainer Marian Haider eroberte in der vergangenen Saison den Vizemeistertitel, schrammte in der Relegation am Aufstieg vorbei und startete mit einer Pleite in Gutau in die neue Spielzeit. Danach fanden die Neumarkter wieder zu alter Stärke zurück und eilten von Sieg zu Sieg. Am Samstagnachmittag setzten sich Kapitän Michael Brandstätter und Co. mit 3:0 durch, fuhren den vierten "Dreier" am Stück ein und kletterten an die Tabellenspitze. Die Mannen von Spielertrainer Ionel Mocea hingegen mussten die zweite Auswärtsniederlage in Folge einstecken.

Danner bringt Haider-Elf in Front

Knapp 150 Besucher bekamen in der TGA-Arena eine über weite Strecken ausgeglichene Partie zu sehen. Der amtierende Vizemeister tat sich lange Zeit schwer, zu seinem gewohnten Spiel zu finden. Die Kefermarkter traten entschlossen auf, hielten beherzt dagegen und waren immer dann gefährlich, wenn Raul Scarlat, Neuerwerbung von Dionysen, und der neue Legionär aus Tschechien, Adam Bartusek, ihre Beine im Spiel hatten. Es ging munter hin und her, das Spiel war jedoch von zahlreichen Ballverlusten geprägt. Nach einer halben Stunde durften sich die Hausherren über den Führungstreffer freuen, als Andreas Danner aus 18 Metern mit seinem schwächeren linken Fuß aus der Drehung abzog und die Kugel im kurzen Eck versenkte. Mit der Führung im Rücken wurde die Haider-Elf zusehends stärker, agierte aber nicht zwingend, sodass es bis zur Pause beim 1:0 blieb.

Geissler schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Causevic hatten die Heimischen Spiel und Gegner im Griff und erzwangen nach einer Stunde die Vorentscheidung - Daniel Geissler zwirbelte aus rund 20 Metern einen Freistoß an der schlecht postierten Mauer vorbei und stellte auf 2:0. Die Gäste warfen nun alle taktischen Zwänge über Bord und suchten ihr Heil in der Offensive. Die Neumarkter wussten die freien Räume zu nutzen und fuhren etliche Konter, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. In Minute 89 sorgte eine Co-Produktion der Geissler-Brüder für die endgültige Entscheidung - Daniel nickte einen Eckball von Oliver zum 3:0-Endstand ein.

Marian Haider, Trainer Union Neumarkt/M.:

"Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, konnten uns letztendlich aber klar durchsetzen, einen verdienten Sieg feiern und sind nach dem vierten Dreier in Folge wieder auf Kurs. Auch wenn wir uns über die Tabellenführung freuen, haben wir seit geraumer Zeit mit etlichen Verletzungen zu kämpfen und schauen deshalb nur von Spiel zu Spiel".