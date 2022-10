Derbysieg! Nach viertem "Dreier" in Folge freut sich ASV Hagenberg über Tabellenführung

Details Samstag, 01. Oktober 2022 16:55

Zum Auftakt des achten Spieltages der 2. Klasse Nord-Mitte stand die überaus interessante Begegnung zwischen der Union Kefermarkt und dem ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem punktegleichen Tabellenvierten ging es nicht nur um einen prestigeträchtigen Derbysieg, sondern für beide Mannschaften auch um wichtige Zähler. Nach vier Siegen in den letzten sechs Heimspielen war für die Union am Freitagabend Schluss mit lustig, zog die Mocea-Elf mit 1:3 den Kürzeren und musste das Feldaiststadion erstmals seit 20. Mai als Verlierer verlassen. Die Hagenberger hingegen setzten ihren tollen Lauf fort und lachen nach dem vierten "Dreier" in Serie für zumindest 20 Stunden von der Tabellenspitze.

Rauch bringt Hausherren in Front

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Wahlmüller bekamen über 150 Besucher ein offenes und umkämpftes Derby zu sehen. Die Hausherren erarbeiteten sich ein leichtes Übergewicht, kamen aber ebenso wie der ASV nur zur einen oder anderen Halbchance. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, brandete im Stadion doch noch Jubel auf, als Jonas Rauch einen Stanglpass zum 1:0-Pausenstand verwertete.

Starke Zangenfeind-Elf dreht Spiel

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Gästeelf von Neo-Trainer Arnold Zangenfeind kam entschlossen aus der Kabine, machte in Durchgang zwei von Beginn an ordentlich Dampf und drängte auf den Ausgleich. Nach einer Stunde belohnten sich die Hagenberger für ihre Bemühungen, als Benedikt Nader eine Ecke von Manuel Hinterdorfer einnickte. Mit einem Punkt gab sich der ASV nicht zufrieden, blieb am Drücker und drehte das Spiel am Beginn der Schlussviertelstunde - nach feiner Vorarbeit von Rechtsverteidiger Janis Bauer zog Raphael Kiesenhofer aus der Drehung ab und stellte auf 1:2. Die Kefermarkter wussten darauf keine Antwort und waren kurz vor Schluss endgültig geschlagen, als Vladyslav Protsko einen individuellen Fehler in der heimischen Hintermannschaft zu nutzen wusste und den 1:3-Endstand besiegelte.

Arnold Zangenfeind, Trainer ASV Hagenberg:

"Meine Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine bärenstarke Leistung abgeliefert und einen verdienten Derbysieg gefeiert. Auch wenn Mitte der Hinrunde die Tabellenführung ein Muster ohne Wert ist, freuen wir uns, dass wir erstmals seit vielen Jahren auf Platz eins stehen. Die Spieler haben sich für den Einsatz und die harte Arbeit belohnt. Wir hätten nichts dagegen, sollte es in dieser Tonart weitergehen - das ist nicht unmöglich, zumal die Mannschaft derzeit mit viel Selbstvertrauen ans Werk geht".