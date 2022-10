Glanzloser Arbeitssieg! Union Neumarkt/M. fährt siebenten Heim-"Dreier" in Folge ein

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 13:11

In der neunten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Neumarkt/M. und der SPG Windhaag/Leopoldschlag. Im Duell zwischen dem amtierenden Vizemeister und dem Zehntplatzierten waren die Rollen klar verteilt, zumal die Union auf eigener Anlage seit 26. September 2021 ungeschlagen ist. Die Spielgemeinschaft hingegen wartet in der Fremde seit nahezu einem Jahr vergeblich auf ein Erfolgserlebnis. Ohne zu überzeugen wurden die Mannen von Trainer Marian Haider ihrer Favoritenrolle mit einem 2:1-Erfolg gerecht, fuhr am Samstagnachmittag den siebenten Heim-"Dreier" in Serie ein und feierte den 14. Sieg in den letzten 15 Heimspielen. Die Kralik-Elf hingegen musste nach der elften Pleite in den letzten zwölf Auswärtsspielen die Heimreise einmal mehr mit leeren Händen antreten.

Grabner bringt Vizemeister in Front - Schinagl gleicht aus

Die Gäste zeigten vor dem Favoriten keine Scheu und traten in der TGA-Arena zunächst selbstbewusst auf. Nicht zuletzt aufgrund des Fehlens der beiden langzeitverletzten Leistungsträger, Johann Achhorner (Seitenbandriss) und Markus Leitner (Kreuzbandriss), tat sich die Haider-Elf in der Anfangsphase schwer und beging den einen oder anderen Fehler, die SPG konnte die Nachlässigkeiten der Hausherren aber nicht entscheidend nutzen. Nach einmer Viertelstunde übernahm der Vizemeister das Kommando und überzeugte mit gefälligem Kombinationsspiel. In Minute 33 schlug der Aufstiegsaspirant daraus Kapital, als Gästegoalie Stefan Punz einen Schuss zunächst parieren konnte, ehe Elias Grabner mit einem Abstauber erfolgreich war. Nach diesem Treffer stellte der Favorit das Spielen ein und wurde dafür kurz vor der Pause bestraft. Das Team von Coach Andreas Kralik eroberte den Ball, nach einem Pass in die Tiefe kam Robin Schinagl zum Schuss und Union-Kapitän Michael Brandstätter lenkte das Leder zum 1:1-Halbzeitstand ins eigene Tor.

Entscheidung in Minute 63

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wahlmüller verzeichnete der Vizemeister mehr Ballbesitz und hatte das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, dem Neumarkter Offensivspiel fehlte jedoch die nötige Konsequenz. In Minute 63 hatte die Haider-Elf die Nase aber wieder vorne - nach einer Geissler-Ecke wurde der Ball verlängert, ehe Lukas Gstöttenbauer mit dem Kopf zur Stelle war. In der restlichen Spielzeit war der Außenseiter um den erneuten Ausgleich bemüht, die Gäste konnten aber nur durch Standards Torgefahr erzeugen. Kurz vor Schluss brandete in der Arena Jubel auf, als der Ball nach einer Ecke im SPG-Gehäuse zappelte, dem vermeintlichen 3:1 versagte der Unparteiische aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Da der eingewechselte Michael Maier eine Konterchance nicht nutzen konnte, blieb es beim knappen 2:1.

Marian Haider, Trainer Union Neumarkt/M.:

"Natürlich freue ich mich über das Fortsetzen der tollen Heimserie und den sechsten Saisonsieg, das Spiel meiner Mannschaft gefällt mir seit geraumer Zeit aber nicht sonderlich. Die mäßigen Leistungen sind aber den Ausfällen geschuldet und können das Fehlen von Leistungsträgern nicht kompensieren. Wir wollen in der Tabelle aber vorne dranbleiben und streben in den kommenden Spielen gegen Nachzügler, in Reichenau und gegen Alberndorf, reichlichen Punktezuwachs an".