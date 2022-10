Im letzten Heimspiel unter Coach Danninger feiert Union Alberndorf ersten Sieg auf eigenem Platz seit 14. Mai

Details Samstag, 15. Oktober 2022 11:24

Zum Auftakt der elften Runde der 2. Klasse Nord-Mitte trafen die Union Alberndorf und die DSG Union Gutau aufeinander. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Achtplatzierten kreuzten zwei Teams aus der unteren Hälfte die Klingen. Nach drei Pleiten am Stück fanden die Mannen von Coach Herbert Danninger, der seine Tätigkeit nach zweieinhalb Jahren nach der Hinrunde beendet, aus der Krise und feierten mit einem 2:0-Erfolg den ersten Heimsieg seit 14. Mai. Die Kicker aus Gutau hingegen blieben in dieser Saison bislang unter den Erwartungen und mussten nach zwei Unentschieden in Folge am Freitagabend die vierte Niederlage einstecken.

Praher bringt Hausherren in Führung

Die Gästeelf von Trainer Mario Ott, der vor geraumer Zeit in Alberndorf das Zepter geschwungen hatte, verzeichnete den besseren Start und fand bereits in ihrem ersten Angriff die Chance zur Führung vor, ein Schuss eines Angreifers wurde allerdings im letzten Moment geblockt. Nach der Anfangsphase fanden die Hausherren Zugriff auf die Partie und zusehends besser ins Spiel, in Halbzeit eins verzeichneten die Gutauer über weite Strecken aber mehr Ballbesitz. Nachdem die Danninger-Elf die eine oder andere Halbchance vorgefunden hatte und ein Schuss des 16-jährigen Jan Gangl an die Oberkante der Latte geklatscht war, gingen die Heimischen kurz vor der Pause entgegen dem Spielverlauf in Führung. Nach einer Gangl-Ecke und einem Kopfball von Christian Grechhamer köpfte Elias Praher den Ball zum 1:0-Halbzeitstand in die Maschen.

Alberndorfer Joker stechen in der Nachspielzeit

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Rumetshofer bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. In Halbzeit zwei verlief das Spiel zunächst ausgeglichen, hatten die Gäste nach dem Gegentreffer die Dominanz verloren. Zwei Mal hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, Freistöße von Gangl und Kapitän Rafael Danninger parierte jedoch Gästegoalie Manuel Lamplmayr. Nach rund 70 Minuten setzten die Gutauer zu einer Schlussoffensive an und drängten vehement auf den Ausgleich. Das 1:1 lag in der Luft, bei einer dicken Chance der Gäste lenkte Alberndorf-Schlussmann Jonas Brandstetter-Aichhorn einen Kopfball aber an die Latte. In der Nachspielzeit machten die Hausherren den Deckel drauf, als zwei Alberndorfer Joker stachen. Nach einem Lochpass des ebenerst eingewechselten Simon Huemer setzte der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Daniel Brandstetter das Leder mit links ins lange Eck und fixierte nach fünf Monaten den ersten Heimsieg der Danninger-Elf.

Herbert Danninger, Trainer Union Alberndorf:

"Vor allem in der ersten Halbzeit sowie in der Schlussphase hatten wir das nötige Glück, hätte das Spiel auch anders enden können. Die Gutauer waren vor der Pause klar besser, meine Mannschaft, in der ausschließlich eigene Spieler stehen und zudem die E24-Tabelle souverän anführt, hat kämpferisch aber eine ausgezeichnete Leistung abgeliefert. Der erste Heimsieg seit langer Zeit ist für mich persönlich ein ganz besonderer. Denn in den restlichen Hinrundenspielen müssen wir jeweils in der Fremde antreten, und da ich nach der Herbstsaison meine Trainertätigkeit beende, war es mein letztes Heimspiel".