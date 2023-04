Union Reichenthal feiert gegen Vizemeister dritten Sieg in Serie

Details Montag, 10. April 2023 12:15

In der 17. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kreuzten die Union Neumarkt/M. und die Sportunion Reichenthal die Klingen. Im Duell zwischen dem amtierenden Vizemeister sowie aktuellen Tabellendritten und dem Fünfplatzierten durften sich die Zuschauer auf ein interessantes Match freuen. Nach einem 4:2-Auswärtserfolg im Hinspiel wollten die Mannen von Trainer Marian Haider auch in der TGA-Arena einen "Dreier" einfahren und im Frühjahr den ersten Sieg feiern. Doch die Reichenthaler präsentieren sich seit geraumer Zeit in ausgezeichneter Form, drehten nach der Heimpleite im Herbst den Spieß um und feierten mit einem hochverdienten 3:1-Erfolg den dritten Sieg in Serie.

Spalt bringt Vizemeister in Front - Mülleder gleicht mit dem Pausenpfiff aus

Die formstarke Gästeelf von Coach Johannes Umbauer war von Beginn an präsent, das aktivere und bessere Team. Die Reichenthaler spielten zielstrebeig nach vorne, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Nach einer halben Stunde zappelte der Ball in den Maschen, allerdings auf der anderen Seite. Nach einem Freisatß der Gäste schaltete der amtierende Vizemeister schnell um, Maximilian Spalt schloss den Konter mit einem 20-Meter-Schuss ins lange Kreuzeck sehenswert ab. Die Umbauer-Elf ließ sich davon nicht irritieren und wusste spielerisch weiterhin zu gefallen. In Minute 45 belohnten sich die Gäste für den starken Auftritt mit dem Ausgleich. Die Reichenthaler kombinierten sich nach vorne, ehe Manuel Sonnberger nach einem Gestochere querlegte und Fabian Mülleder die Kugel zum 1:1-Pausenstand versenkte.

Starke Umbauer-Elf dreht Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedrichter Feraget bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Gäste nahmen wieder das Heft in die Hand und machten ordentlich Dampf. In Durchgang zwei waren nur acht Minuten gespielt, als die Reichenthaler aus ihrer Überlegenheit Kapital schlugen - Sonnberger führte aus 18 Metern einen Freistoß aus, der Ball wurde abgelenkt und schlug im Neumarkter Kasten ein. Nach 65 Minuten erzwangen die dominanten Gäste die Vorentscheidung, als Sonnberger nach einer Flanke den Ball direkt Lukas Pühringer in den Lauf spielte, der Kapitän ließ sich diese Chance nicht entgehen und setzte das Spielgerät ins lange Eck. Auch wenn die Haider-Elf nicht aufsteckte, waren die Gäste in der restlichen Spielzeit weiterhin präsent und hatten das Geschehen unter Kontrolle, verabsäumten es jedoch, den Sack endgültig zuzumachen. Die Union Reichenthal brachte die 3:1-Führung aber ins Ziel und durfte sich über den dritten Sieg im Frühjahr freuen.

Christoph Katzmair, Sportlicher Leiter Union Reichenthal:

"Unsere Mannschaft war im gesamten Spiel das bessere Team, hat die beste Leistung in der jüngeren Vergangenheit abgeliefert und erstmals seit langer Zeit drei Siege in Folge gefeiert. Auch wenn derzeit alles passt und wir einen super Lauf haben, ist eine mögliche Präsenz im Aufstiegskampf nicht unser Anspruch. Dennoch werden wir am kommenden Sonntag, im Derby gegen Bad Leonfelden, versuchen, die tolle Serie fortzusetzen".

