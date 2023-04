Last-Minute-Elfmeter beschert Union Reichenau ersten Rückrundensieg

Details Montag, 24. April 2023 12:54

In der 19. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kam es zur Begegnung zwischen der Union Alberndorf und der Union Reichenau/Ottenschlag/Haibach. Im Duell zwischen dem Drittletzten der Tabelle und dem Schlusslicht stand ein Kellerderby auf dem Programm, in dem beide Mannschaften den ersten Sieg im Frühjahr feiern wollten. Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel sah es am Sonntagnachmittag erneut nach einem Unentschieden aus, ehe ein Elfmeter in Minute 91 doch noch eine Entscheidung brachte und die Gästeelf von Neo-Trainer Ionut Dumitru mit einem 1:0-Erfolg den zweiten Auswärtssieg feiern konnte. Die Alberndorfer hingegen standen nach zwei Enentschieden in den beiden bisherigen Rückrundenspielen mit leeren Händen da.

Torlose 45 Minuten

Die Zuschauer bekamen von Beginn an ein ausgeglichenes Match zu sehen. Die Mannschaften begegneten sich mit offenem Visier, weshalb sich ein kampfbetontes Spiel entwickelte. Hüben wie drüben konnte die eine odere Chance kreiert werden, den Ball ins Tor wollte der Ball auf beiden Seiten zunächst aber nicht finden. Einmal hatten die Reichenauer die Führung vor Augen, nach einem 20-Meter-Freistoß von Marcel Pirklbauer klatschte das Leder aber an die Latte. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

41-jährige Neuerwerbung verwandelt Elfmeter in Minute 91

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Togar entwickelte sich ein rassiges und umkämpftes Match. Beide Teams hatten jeweils gute Phasen und fanden auch klare Einschussgelegenheiten vor, der Führungstreffer wollte jedoch keiner Mannschaft gelingen. Die besten Chancen der Gäste konnten die jeweils eingewechselten Nikolas Rechbeger und Marius Lemmerer nicht nutzen. Als es bereits nach einer Nullnummer aussah, konnte Lemmerer in Minute 91 im Alberndorfer Strafraum von Torwart Jonathan Kappl nur durch ein Foul gestoppt werden. Marius Cioara, 41-jährige rumänische Neuerwerbung aus Niederwaldkirchen, schnappte sich den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:1-Endstand.

Daniel Maier, Funktionär Union Reichenau/Ottenschlag/Haibach:

"Wenn man den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter erzielt, muss man von einem glücklichen Sieg sprechen. Da auch die Alberndorfer etliche Chancen vorgefunden haben und das Spiel hätten gewinnen können, wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Doch für unseren gesamten Verein, Trainer, Mannschaft und Funktionäre ist dieser Erfolg ungemein wichtig. Die Spieler trainieren fleißig und haben sich dafür am Sonntag belohnt. Zudem haben wir mit diesem Dreier Anschluss an die in der Tabelle vor uns platzieren Mannschaften gefunden und im Frühjahr die Chance, die Rote Laterne loszuwerden".

