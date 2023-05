Brunner-Brüder schießen Union Gutau zu zweitem Sieg in Folge

Details Mittwoch, 03. Mai 2023 16:20

In einem Nachholspiel zur 18. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kreuzten die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf und die DSG Union Gutau die Klingen. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenzehnten ging es für allem für die Hausherren um wichtige Punkte. Nach einem 2:0-Auswärtserfolg im Hinspiel wollten die Unterweitersdorfer einen "Dreier" nachlegen. Doch die Mannen von Neo-Trainer Hubert Horner erlebten am Dienstagabend eine böse Überraschung, zogen mit 1:2 den Kürzeren und erhielten im Kampf um den Relegationsplatz mit der zweiten Heimpleite am Stück einen Dämpfer. Die Sailer-Elf hingegen bestätigte ihre ansprechende Frühjahrsform, fuhr den zweiten "Dreier" in Folge ein und ist nach dem dritten Sieg in der Rückrunde am Sprung in die obere Hälfte der Tabelle.

Torloser erster Durchgang

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Wimhofer bekamen die Zuschauer zunächst ein Abtasten zu sehen. Beide Teams gingen vorsichtig ans Werk, konzentrierten sich auf eine stabile Defensive und wollten nicht in Rückstand geraten. Die Gästeelf vonm Coach Fabian Sailer war vor allem bei Standards gefährlich und hatte in Halbzeit eins einen Tick mehr vom Spiel. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Match waren klare Chancen hüben wie drüben Mangelware. Da Gutau`s neue Nummer eins, Richard Stock, Neuerwerbung aus Schweinbach, einen gefährlichen Kopfball der Hausherren entschärfte, ging es torlos in die Pause.

Ahorner bringt Hausherren in Front - Gutau-Kapitän gleicht aus

Drei Minuten nach Wiederbeginn hatten die heimischen Fans Grund zur Freude, als die Sailer-Elf nach einer Ecke den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte und Michael Ahorner auf 1:0 stellte. In der Folge bekamen die Zuschauer eine intensive Partie zu sehen, die auf einem ansehnlichen Niveau stand. Während Gästegoalie Stock nach einem Schuss die Kugel aus dem kurzen Eck fischte, machten die Gutauer in Minute 63 den Rückstand wett. Philipp Hoheneder führte einen Corner aus, über Umwege kam das Leder zu Florian Brunner, der Kapitän legte sich den Ball zurecht und knallte das Spielgerät ins Kreuzeck.

Entscheidung in Minute 83

Nach dem Ausgleich blieben die Gäste am Drücker und bestimmten in dieser Phase das Geschehen. In der Schlussphase drehten die Guatauer das überaus interessante und spannende Spiel, als es in Minute 83 wieder "brunnerte". Nach einer Ecke stand Benedikt Brunner, jüngerer Bruder von Florian, am ersten Pfosten goldrichtig und verlängerte den Ball mit dem Kopf ins lange Eck. Kurz danach traf Hoheneder mit einem feinen Heber aus rund 20 Metern zur vermeintlichen Entscheidung, der Unparteiische erkannte bei dieser Aktion jedoch eine Abseitsstellung. Die Gäste waren in den Schlussminuten dem dritten Tor näher, als die Horner-Elf dem Ausgleich. Da nach einem Kopfball des ebenerst eingewechselten Jürgen Schützeneder ein Unterweitersdorfer Verteidiger das Leder von der Linie kratzte, blieb es beim 1:2.

Fabian Sailer, Trainer DSG Union Gutau:

"Es war ein interessantes und auf hohem Niveau stehendes Spiel. Ich denke, dass wir einen verdienten Sie feiern konnten, aufgrund der starken Leistung in der zweiten Halbzeit sowie einigen guten Chancen hätte das Ergebnis sogar deutlicher ausfallen können. In der Rückrunde läuft es bislang sehr gut und streben in der Frühjahrs-Tabelle einen Top-Fünf-Platz an, um mit breiter Brust in die nächste Saison gehen zu können".

