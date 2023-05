Doppelter Dreierpack in Kefermarkt! Mocea-Elf nach gedrehtem Spiel auf Relegationskurs

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 16:23

Die 23. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte wurde bereits am Mittwochabend mit der Begegnung zwischen der Union Kefermarkt und der Union Unterweißenbach eröffnet. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellensechsten war - wie beim 1:1-Remis im Hinspiel - ein interessantes Match zu erwarten. Im Feldaiststadion ließen es beide Mannschaften ordentlich krachen, wobei hüben wie drüben jeweils ein Akteur einen Dreierpack schnürte. Die Heimelf von Trainer Ionel Mocea geriet zwei Mal in Rückstand, bewies aber tolle Moral, drehte das Spiel, behielt am Ende mit 5:3 die Oberhand ist ist nach dem zweiten Sieg binnen fünf Tagen weiterhin auf Relegationskurs. Die Unterweißenbacher ließen sich trotz einer ansprechenden Leistung die Butter vom Brot nehmen, mussten die fünfte Rückrundenniederlage einstecken und die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Während die Hausherren die Anfangsphase komplett verschliefen, starteten die Mannen von Coach Josef Raab ausgezeichnet in die Partie und wähnten sich früh auf der Siegerstraße. Lukas Wurzer stellte bereits in der zweiten Minute auf 0:1, in Minute 20 traf der 20-Jährige erneut ins Schwarze und durfte sich zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen. Mit der Führung im Rücken wussten die Gäste weiterhin zu gefallen, die Kefermarkter kämpftren sich aber zurück ins Spiel und durften kurz vor der Pause auf die Wende hoffen. Jonas Rauch tankte sich auf de rechten Seite durch, zog in den Strafraum und schob den Ball an Gästegoalie Julian Reichard zum 1:2-Halbzeit stand vorbei.

Wurzer schnürt Dreierpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Abbu bekamen die Zuschauer einen turbulenten Beginn des zweiten Durchgangs zu sehen. In Halbzeit zwei waren nur fünf Minuten gespielt, als nach einem Abschlag von Unterweißenbach-Schlussmann Reichard der Ball postwendend zurückkam und über den Keeper in die Maschen segelte - Daniel Hofreiter durfte sich als Torschütze feiern lassen. Die Mocea-Elf hatte den Rückstend wettgemacht, wenige Minuten später aber erneut das Nachsehen. Wieder war es Wurzer, der drei Gegenspieler austanzte und mit seinem dritten Treffer an diesem Abend die Gäste abermals in Front brachte.

18-jähriger Kefermarkter fixiert mit drittem Treffer 5:3-Sieg

Die Kefermarkter ließen sich aber auch davon nicht entmutigen, bewiesen tolle Moral, krempelten die Ärmel hoch und nahmen zusehends das Heft in die Hand. In Minute 65 brandete im Stadion wieder Jubel auf, als David Steinbichl auf der linken Seite durchmarschierte, das Leder zur Mitte brachte und Rauch die Kugel mit links versenkte. Nach dem erneuten Ausgleich wollten die Heimischen mehr und suchten die Entscheidung. Am Beginn der Schlussviertelstunde kippte das Spiel, als Michael Stadlbauer mit einem Kopfball die Hausherren erstmals im Führung brachte. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend und wurde in Minute 90 durch Kefermarkts "Man of the Match" entschieden. Der 18-jährige Rauch schloss einen Konter erfolgreich ab und besiegelte mit seinem dritten Tor den 5:3-Erfolg der Mocea-Elf.

Thomas Grabner, Sportlicher Leiter Union Kefermarkt:

"Das peinliche 0:7-Debakel vor zwei Wochen in Hagenberg war zwar schmerzhaft, haben daraus aber die Lehren gezogen und sind seither gut unterwegs. Gegen einen erwartet starken Gegner hat unsere Mannschaft am Mittwoch tolle Moral bewiesen, das Spiel gedreht und aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit am Ende einen verdienten Sieg gefeiert. Auch wenn der Aufstieg kein erklärtes Saisonziel ist, wollen wir den eroberten zweiten Platz behaupten und hätten gegen Relegationsspiele nichts einzuwenden".

