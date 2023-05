Dritter Sieg binnen acht Tagen! ASV Hagenberg klettert vorerst auf den Relegationsplatz

Details Samstag, 27. Mai 2023 15:51

Am 24. Spieltag der 2. Klasse Nord-Mitte kreuzten der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg und der SV Wimberger Sandl die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Sechstplatzierten trafen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Nach einem souveränen 4:1-Erfolg im Hinspiel sowie zuletzt zehn Punkten aus vier Partien nahm sich die Gästeelf von Coach Manfred Lehner auch im Keine Sorgen Sportpark viel vor. Doch am Freitagabend war für den SVS Schluss mit lustig, zogen Kapitän Jakob Arneth und Co. mit 1:2 den Kürzeren und mussten im vorletzten Auswärtsspiel der Saison die bereits siebente Niederlage einstecken. Die Hagenberger hingegen setzten ihren aktuell guten Lauf fort und lachen nach dem dritten Sieg binnen acht Tagen vorerst vom Relegationsplatz.

ASV-Keeper Spendlingwimmer pariert Zauner-Elfer

Vor rund 150 Besuchern verzeichneten die Gäste den besseren Start und fanden bereits in Minute zwei die große Chance zur Führung vor. Nach einem Foul von Hagenbergs Moritz Seyer an Sascha Zauner, schnappte sich der Gefoulte den Ball, beim fälligen Elfmeter fand der 32-Jährige jedoch in ASV-Schlussmann Tobias Spendlingwimmer seinen Meister. 60 Sekunden später machte Hagenbergs Keeper eine weitere Top-Chance der Grün-Weißen zunichte, als Spendlingwimmer im Duell mit einem SV-Angreifer als Sieger hervorging. Nach dem verschlafenen Beginn fand die Heimelf von Trainer Arnold Zangenfeind zusehends besser ins Spiel, bestimmte nach rund 25 Minuten das Geschehen und fand auch die eine oder andere Einschussgelegenheit vor. Bei der besten Chance der Heimischen suchte Robin Tucho den Abschluss, anstelle den besser postierten Eric Rößl zu bedienen - der Schuss des 18-jährigen Hagenberger Eigengewächses verfehlte das Ziel. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Leutgeb bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Im Gegensatz zur ersten Halbzeit startete die Zangenfeind-Elf in Durchgang zwei besser ins Spiel. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lehmann waren keine fünf Minuten gespielt, als Rian Leutgeb nach einem Corner den Ball trocken einschob. Mit der Führung im Rücken hatten die Hausperren Spiel und Gegner im Griff und stellten Mitte des zweiten Abschnitts die Weichen auf Sieg. Nach toller Vorarbeit von Bastian Gruber setzte sich Kapitän Noah Bauer energisch durch und stellte mit einem Luper über Gästegoalie Sebastian Gattringer auf 2:0. In der Folge war der ASV darauf bedacht, in der Defensive gut zu stehen. Die Heimischen ließen nicht viel zu und verwalteten den Vorsprung. Doch drei Minuten vor dem Ende wurde das Match wieder heiß, als Torwart Spendlingwimmer eine Angreifer der Gäste nur duch ein Foul stoppen konnte und Klaus Hartl den Strafstoß zum 2:1-Endstand verwertete.

Arnold Zangenfeind, Trainer ASV Hagenberg:

"Nach einer verschlafenen Anfangsphase hat meine Mannschaft gegen einen unangenehmen Gegner eine ordentliche Performance abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Auch wenn wir aktuell am Relegationsplatz stehen, halten wir an unserem Saisonziel fest und streben weiterhin einen Top-Fünf-Platz an, denn wir wissen, wo wir herkommen. Natürlich darf die Relegation passieren, in den letzten beiden Spielen - in Unterweißenbach und gegen Gutau - erwarten uns jedoch zwei schwierige Aufgaben".

