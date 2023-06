Union Kefermarkt verliert Relegationshinspiel in Neukirchen/Walde knapp mit 0:1

Details Freitag, 16. Juni 2023 14:04

Am Donnerstagnachmittag stand in der R&R Web Arena in Neukirchen das Relegationshinspiel zwischen der Union Neukirchen/Walde und der Union Kefermarkt am Programm. Für die Heimischen geht es nach einer durchwachsenen Saison in die Relegation um den Abstieg. Nachdem man zwar in der 20. Runde noch auf dem siebten Tabellenplatz lag, gab es in den letzten Runden keinen vollen Erfolg mehr einzufahren und so stehen die Neukirchner nun eben in der Relegation, da die 1. Klasse Nord-West wirklich eng beisammen liegt. Zwischen dem vorletzten, 13. Rang und Platz acht fehlten den Hausherren gerade einmal fünf Punkte. Schlussendlich hat es für die König-Elf aber nicht gereicht und so trifft man nun auf die Union Kefermarkt. Die Gäste aus der 2. Klasse Nord-Mitte belegten in der Meisterschaft mit 41 Punkte den zweiten Rang. Kefermarkt und Reichenthal haben zwar beide gleich viele Zähler, doch Kefermarkt gewann das direkte Duell. Am Ende dieser Relegationsbegegnung gewinnt die Union Neukirchen am Walde knapp mit 1:0, dennoch ist für das Rückspiel alles offen.

Wenig Torchancen in Durchgang eins

Rund 600 Besucher machten sich am Donnerstagabend auf den Weg nach Neukirchen. Die Besucher fanden ein Spiel vor, was sich zu Beginn größtenteils zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Die Begegnung war sehr kampfbetont, es wurden viele Zweikämpfe geführt. Doch auch in der Defensive ließen die beiden Mannschaften nicht wirklich was anbrennen. In der Offensive tat sich im ersten Durchgang nicht wirklich viel, Maximilian Huber fand nach gut einer halben Stunde eine Torchance vor. Der Offensivspieler kam auf das Tor von Kefermarkt-Keeper Marek Kucera zu, schoss aber über das Tor. Nach 45 Minuten war dann auch schon Schluss, die erste Halbzeit endete ohne wirklich nennenswerten Torchancen mit 0:0.

Neukirchen geht nach Konter in Führung

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichterin Linda Thieme wollten beide Mannschaften unbedingt den ersten Treffer bejubeln. Dies gelang Neukirchen nach einer guten Stunde auch. Eine schnelle Umschaltaktion brachte den Ball zu Maximilian Huber, welcher sich die Chance nicht nehmen ließ und den Konter zum 1:0 vollendete. Trotz dieser Führung der Heimischen tat sich am Platz nur wenig. In der zweiten Spielhälfte war der Ball überwiegend im Mittelfeld unterwegs. In der 80. Spielminute wurde es dann aber nochmals laut: Michael Dornetshuber traf mit einem Abschluss das Aluminium. Zu weiteren Szene kam es nicht mehr, Neukirchen gewinnt das Hinspiel und geht mit der etwas besseren Ausgangslage ins Rückspiel. Aber für Kefermarkt ist noch alles möglich, man kann im Rückspiel auf dem eigenen Platz sicherlich die Vorteile nutzen.

Stimme zum Spiel:

Max Gschaider, Sektionsleiter Union Neukirchen/Walde:

„Es war eine sehr kampfbetonte Partie. In der ersten Halbzeit hatten wir eine gute Chance, sonst passierte nicht recht viel. Nach einem Konter gingen wir dann in Führung. Kefermarkt wurde aus zwei, drei Standards gefährlich, ansonsten kamen sie zu keinen Chancen. Wir hatten drei gute Chancen und haben eine davon auch genutzt. Das Rückspiel wird sicher noch eine enge Partie. Der Platz in Kefermarkt soll relativ klein sein.“

