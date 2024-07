Top-Torjäger wechselt Verein – Union Arbings neuer Trainer Horst Söllradl im Interview!

Details Dienstag, 23. Juli 2024 18:15

Die letzten Jahre glichen der Union Arbing einer emotionalen Achterbahnfahrt: In der Saison 2021/22 gelang dem Klub der Aufstieg in die 1. Klasse als Vizemeister, im Jahr darauf fand man sich einen Stock höher an einer ähnlichen Stelle der Tabelle wieder, nur diesmal am falschen Ende. Erneut in der 2. Klasse angekommen, war man trotz einer stabilen Saison doch weit entfernt vom Wiederaufstieg, klassierte man sich auf Platz vier im vergangenen Jahr. Mit einem neuen Coach soll es nun wieder bergauf gehen, auch wenn der zukünftig auf Top-Torjäger Matthias Derntl verzichten muss – Ligaportal sprach mit Horst Söllradl, dem neuen starken Mann an der Seitenlinie in Arbing.

Ligaportal: Wie ist es zum Kontakt mit der Union Arbing gekommen und wieso haben Sie sich für den Klub entschieden?

Söllradl: „Arbing hat einen Trainer gesucht und ist über einen Trainerkollegen an mich herangetreten. Der hat mich dann empfohlen, darauf gab es ein Treffen. Aufgrund der Gespräche habe ich dann gemerkt, dass das gut passen könnte für mich.“

Ligaportal: Haben Sie dann schon in der Übertrittszeit am Kader mitwirken können? Gibt es personelle Veränderungen?

Söllradl: „Ja, ich habe versucht, Spieler zu aktivieren, weil Arbing auch Abgänge hatte. Dementsprechend wollte der Verein auch Spieler dazubekommen und da habe ich versucht, Spieler, die ich von anderen Vereinen gut kenne, zu uns zu lotsen. Das hat teilweise ganz gut funktioniert.“

Ligaportal: Wer sind diese Akteure, die neu sind?

Söllradl: „Wir haben Stefan Babic gekriegt, der genauso wie Dejan Mihajlovic von Steyregg kommt. Cem Öncel und Batuhan Aslan wechseln von der Perg 1b zu uns, Paul Jany von Mauthausen und Matthias Starzer von Mitterkirchen hat seinen Pass zu uns gelegt, den hab ich aber noch nicht gesehen. Der war dort ein guter Tormann, da lassen wir uns überraschen.“

Ligaportal: Was ist euer Ziel für die kommende Saison?

Söllradl: „Das sportliche Ziel ist nicht leicht zu definieren, weil wir drei doch gute Spieler (Matthias Derntl, Perg; Michael Kragl, Bad Leonfelden; Maximilian Holzer, Perg; Anm. d. Red.) verloren haben. Ich als neuer Trainer kann nach zwei Wochen Vorbereitung noch nicht sagen, wo die Reise hingeht. Es schaut gut aus, wir haben uns auch gut verstärkt. In der abgelaufenen Saison war man Vierter, dementsprechend wollen wir in den Top-5 auch wieder mitspielen. Ein Aufstieg ist aber von Vereinsseite auch nicht geplant. Wir werden sehen, wie man die Abgänge kompensieren kann – den Kader wollte man verbreitern, das haben wir auch geschafft.“

Ligaportal: Sie haben also schon zwei Wochen Vorbereitung mit der neuen Mannschaft hinter Ihnen. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Söllradl: „Die Burschen sind sehr motiviert und aktiv beim Training, sie geben Gas und sind auch immer da – das gefällt mir. Wir haben vor einer Woche ein Turnier in Münzbach gespielt, da wurden wir Zweiter von acht Mannschaften. Gegen Tragwein haben wir dann auch noch einen Test gewonnen. Es sind aber noch bei jeder Mannschaft Spieler im Urlaub, dadurch kann man da nicht sagen, wo man steht.“

