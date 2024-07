SPG St. Georgen/Langenstein: Futsal-Kicker im Anflug

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 18:13

Die SPG St. Georgen/Langenstein beendete die Saison 2023/24 am 7. Tabellenplatz der 2.Klasse Nord-Ost mit 31 Punkten. Auffällig war, dass die SPG mit 60 erzielten Toren die drittbeste Offensive der Liga stellte. Der Grund für Platz 7 liegt daher eher bei den 55 Gegentoren, die man in St. Georgen einstecken musste.

Zufriedenstellende Saison

„Mit der abgelaufenen Saison sind wir durchaus zufrieden, auch mit Platz sieben, für mich wäre Platz fünf das Maximum gewesen“, sagt der Sportliche Leiter der SPG Markus Hoffmann. Man startete zwar mit nur einem Punkt aus den ersten sechs Saisonspielen sehr holprig in die abgelaufene Saison, konnte sich dann jedoch durch den Auswärtserfolg gegen Ernsthofen festigen und fuhr 13 Punkte aus den verbleibenden sechs Spielen der Hinrunde ein. In die Rückrunde startete man nach einer guten Wintervorbereitung ebenfalls mit zwei Niederlagen. Dieses Mal gelang der erste Sieg bereits im dritten Spiel. Gegen Ende der Saison verlor die SPG, auch vielen Verletzungen geschuldet, in den letzten zwei Spielen jeweils mit 0:4.

Karriereende und neue Transfers

Bei der SPG beendete mit Michael Steininger ein tragender Spieler die Karriere. Der 5-fache Saisontorschütze musste verletzungsbedingt, nach einer Schulterverletzung die Karriere beenden. Auch bei Johannes Gruber ist es noch nicht klar, ob er Aufgrund einer beruflichen Ausbildung in der Kampfmannschaft kürzertreten wird.

Mit Milan Varga holte man sich im Sommer ein 16-jähriges Talent aus Ungarn. Weiters kehrt Iulian Suleap wieder zurück zur SPG, nachdem er ein Jahr in Reichenau verbracht hatte. Der dritte Neuzugang kam per Zufall zur Spielgemeinschaft. Nemanja Matic zog nach St. Georgen und wechselte auf eigenen Wunsch zur SPG. Matic spielte in seiner Heimat Bosnien beim FC Zmijanje Banja Luka Futsal. „Wir haben probiert den Kader und den Trainer zu halten “, beschreibt der Sportliche Leiter die Transferpolitik der SPG. Mit keinem Abgang, nur einem Karriereende und einer Karrierepause, ging in der Transferperiode alles nach den Vorstellungen von Hoffmann.

Später Vorbereitungsstart

Die SPG St. Georgen/Langenstein startet erst in der letzten vollen Juliwoche in die Vorbereitung, in der mindestens drei Testspiele stattfinden sollen. Bis zu diesem Datum hatten die Spieler der SPG Zeit, sich von der vergangenen Saison zu erholen. Jedoch nicht ohne auf die nötige Fitness zu vergessen. Trainer Mirza Skuljic verabschiedete sein Team mit einem straffen Fitnessprogramm in die Sommerpause, um für die neuen Saisonziele, die Markus Hoffmann wie folgend auslegt hat, zu erreichen: „Die Ziele für die kommende Saison werden wieder ähnlich sein wie die Ziele für diese Saison. Wir wollen wieder einen Platz im gesicherten Mittelfeld, obwohl wir wissen, dass es mit den neuen Vereinen in der Liga nicht leichter wird.“

