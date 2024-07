Jugendarbeit bei der ASKÖ Perg/SU Windhaag soll weiterhin forciert werden – Neo-Sektionsleiter Reinhard Füricht im Interview!

Details Samstag, 27. Juli 2024 21:32

In der Saison 2022/23 schaffte die ASKÖ Perg/SU Windhaag über die Relegation den Sprung in die 1. Klasse. Dort angekommen, konnte man die mit dem Aufstieg zusammenhängende Euphorie nicht ganz wie gewünscht mitnehmen und in Zählbares ummünzen. So war man nach der Herbstmeisterschaft zwar noch in Schlagdistanz zum rettenden Ufer, im Frühjahr enteilte die Konkurrenz aber auch relativ rasch. Dies soll aber nicht der letzte „erstklassige“ Auftritt des Klubs sein, in naher Zukunft möchte man dort wieder hin. Ligaportal sprach mit Reinhard Füricht, dem neuen Sektionsleiter der ASKÖ Perg/SU Windhaag.

Ligaportal: Sie sind neu auf der Sektionsleiter-Position. Wie ist es dazu gekommen?

Füricht: „Ich war Nachwuchsleiter Stv. und bin schon länger beim Verein. Jetzt wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Rolle des Sektionsleiters zu übernehmen. Die Position habe ich jetzt seit 1. Juli inne.“

Ligaportal: Konnten Sie bereits an den Transfers mitwirken?

Füricht: „Dafür bin ich ein wenig zu spät dazugekommen. Wir konnten einen Transfer noch machen, das ist Alexander Muttenthaler. Im Wesentlichen haben wir eine junge Mannschaft, die zum Großteil aus Eigenbauspielern besteht. Wir werden mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern in die Saison gehen. Sportlich werden wir denke ich überraschen können, es geht aber drum, dass wir uns als attraktive Mannschaft präsentieren. Das Ziel ist dann, dass wir Spiele gewinnen und positive Ergebnisse erzielen – tabellarisch gesehen peilen wir das vordere Mittelfeld an.“

Ligaportal: Gibt es auch mittel- und langfristige Ziele?

Füricht: „Für mich ist das ganz klar, ich will nicht in der 2. Klasse bleiben. Das mittelfristige Ziel ist so logischerweise, dass wir wieder in die nächste Klasse aufsteigen.“

Ligaportal: Mit welcher Philosophie wollt ihr das angehen?

Füricht: „Es geht ganz klar darum, eigene Spieler und den Nachwuchs in die Mannschaft reinzubringen. Wir haben in den Jugendmannschaften sehr potente und gute Kicker, die wir über die nächsten Jahre in den Erwachsenenfußball integrieren wollen. Wir wollen also mit den eigenen Leuten und der einen oder anderen Verstärkung die Entwicklung weiter vorantreiben und wieder aufsteigen.“

Ligaportal: Wie gut kennen Sie die 2. Klasse Nord-Ost? Gibt es für Sie einen Favoriten auf den Meistertitel?

Füricht: „Da sind viele 1b-Mannschaften dabei. Ich kann keinen richtigen Favoriten nennen. Ich glaube, dass sich die Union (Union Perg 1b Anm. d. Red.) ganz gut verstärkt hat. Ich denke, dass wir auf keinen Fall ein Favorit sind, wir müssen erst schauen wo wir stehen – das wissen wir selber aktuell noch nicht.“

