Union Niederneukirchen: "Die Anzahl der Spielgemeinschaften wird rasant steigen"

Die Union Niederneukirchen absolvierte in der 2. Klasse Nord-Ost eine starke Hinrunde und überwinterte als Dritter nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Die Mannschaft von Trainer Stefan Rohrhuber hätte am vergangenen Samstag, im Heimspiel gegen St. Georgen/Gusen, ins Frühjahr starten sollen, aufgrund der Corona-Krise kann die Union in den Aufstiegskampf vorerst aber nicht eingreifen. Sportchef Dominik Puchner nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Dominik, wie beurteilst Du die aktuelle Situation und die gesetzten Maßnahmen bzw. wie lange glaubst Du, wird uns das Corona-Virus beschäftigen?

"Die Regierung hat gut auf das Problem reagiert und die richtigen Maßnahmen gesetzt. Ich denke, dass wir uns mit dem Virus zumindest in den nächsten beiden Monaten, eher noch länger befassen müssen".

Wie ist die aktuelle Situation im Verein bzw. in der Mannschaft?

"Auch bei uns tut sich derzeit nichts und halten uns nach den Vorschriften. Die Spieler versuchen, sich mit Individualtraining fitzuhalten. Vor wenigen Wochen hätte wohl niemand gedacht, dass beim einen oder anderen Spieler die Vorfreude auf das Mannschaftstraining größer ist, als das Interesse nach einem Date mit einer schönen Frau".

Wäre die Mannschaft nach der Vorbereitung für die Rückrunde bereit gewesen?

"Auf jeden Fall, denn jeder Kicker war brennheiß auf den Start. Die Vorbereitung ist sehr gut verlaufen. Zum einen haben wir uns gut verstärkt, und zum anderen sind in den Testspielen die Leistungen sukzessive besser geworden".

Glaubst Du, dass der Start der Rückrunde im Frühjahr realistisch ist bzw. wann geht es Deiner Meinung nach los?

"Ich hoffe, dass die Kugel bald wieder roillen wird, glaube derzeit aber nicht wirklich daran. Es wäre keine Überraschung, sollte der Spielbetrieb im Frühjahr nicht mehr aufgenommen werden können".

Wenn die Saison abgebrochen werden muss, welche Entscheidungen sollen getroffen werden?

"Die Annullierung der Saison ist die wahrscheinlichste Variante. Diese Entscheidung würde uns besonders hart treffen, da wir bestrebt sind, die Aufstiegschance zu nutzen. Aber sollte es so kommen, werden wir in der nächsten Saison einen neuen Anlauf starten".

Befürchtest Du für Deinen Verein bzw. den gesamten Fußball existenzielle Probleme?

"Über unseren Klub mache ich mir keine großen Sorgen. Sollte die Pause aber länger dauern, geht es bei einigen Vereinen um die nackte Existenz. Ich denke, dass nicht alle Klubs die Krise überleben werden und bin zudem der Meinung, dass die Anzahl der Spielgemeinschaften rasant steigen wird".

Wird die Welt nach Corona eine andere sein, oder nimmt die Globalisierung, deren Grenzen (Wirtschaftskrise 2008, Klimawandel, Corona-Pandemie) immer wieder aufgezeigt werden, wieder Fahrt auf oder erhöht sich das Tempo sogar?

"In den nächsten Monaten wird voraussichtlich ein vorsichter Umgang gepflegt, dann wird es aber vermutlich wieder so weiterlaufen wie bisher. Denn der Menisch vergisst bekanntlich sehr schnell".

In der aktuellen Situation kann man klar erkennen, dass die Bevölkerung, wenn ihr ein Problem vor Augen geführt und deren Folgen bewusst gemacht wird, zu drastischen Einschränkungen bereit ist. Ist diese Krise vielleicht sogar die Chance, zum Beispiel den Klimawandel, der mittel- bzw. langfristig vermutlich mehr Opfer fordern wird als jeder Virus, aus einer anderen Sichtweise zu betrachen?

"Der Klimawandel ist eine andere Hausnummer als die Corona-Krise. Das Virus werden wir irgendwann kontrollieren können, das Klima, wenn kein Umdenken erfolgt, aber nicht. Jetzt wäre die Gelegenheit, die Chance beim Schopf zu packen, der Glaube daran hält sich bei mir jedoch in Grenzen".

