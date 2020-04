Union Münzbach: "Die Entscheidung ist für uns unbedeutend"

Details Mittwoch, 15. April 2020 13:58

Obwohl die Union Münzbach eine solide Hinrunde absolvierte, überwinterte die Rechberger-Elf als Siebenter in der unteren Tabellenhälfte der 2. Klasse Nord-Ost. "In der heutigen Pressekonferenz hat Sportminister Kogler angedeutet, dass im Unterhaius die Meisterschaft abgebrochen wird. Diese Entscheidung war zu erwarten und ist keine Überraschung, zudem wird der Verband die Saison vermutlich komplett annullieren", erklärt Sektionsleiter Markus Krichbaumer.

Annullierung der Saison?

Der ÖFB hat den Abbruch der Saison bislang noch nicht bestätigt, wird bei seiner heutigen Präsidiumssitzung aber vermutlich diese Entscheidung treffen. "Wir stehen in der Mitte der Tabelle, weshalb die Entscheidung für uns unbedeutend ist. Sollte die Saison annulliert werden, wonach es aussieht, stellt sich aber dennoch die Frage, ob alles auf null gestellt wird, oder der Verband die für alle Vereine faire Option, die Punkte in die nächste Saison mitzunehmen, in Betracht zieht. Das wäre auch für uns nicht uninteressant, da wir im Herbst immerhin 20 Punkte gesammelt haben und vom Relegationsplatz nur fünf Zähler entfernt sind", so Krichbaumer.

Neuer Offensivspieler - Personalsorgen

Beim Trainingsauftakt konnte Coach Thomas Rechberger mit Daniel Kolafa einen neuen Offensivspieler aus Tschechien begrüßen, der im Herbst in Saxen aktiv war. Stefan Mitterlehner ist hingegen nicht mehr dabei, der einstige Münzbacher Torjäger wechselte in der Winterpause nach Adlwang. "Mehr hat sich nicht getan. In der Vorbereitung hatten wir jedoch mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und hätten zum Rückrundenauftakt nicht aus dem Vollen schöpfen können. Demzufolge ist die lange Pause für uns kein Nachteil, können die verletzten Spieler regenerieren", weiß der Sektionsleiter. "Unser Trainer hat den Spielern kein spezielles Heim-Programm mit auf den Weg gegeben und vertraut der Eigenverantwortung seiner Kicker. Bis zur Einstellung des Trainingsbetriebes ist die Aufbauzeit durchwachsen verlaufen. Zum einen waren Spieler angeschlagen bzw. verletzt, und zum anderen waren die Testspiele von einem ständigen Auf und Ab geprägt".

Zugang:

Daniel Kolafa (Union Saxen)

Abgang:

Stefan Mitterlehner (Union Adlwang)

