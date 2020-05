Neue Spielgemeinschaft! ATSV Langenstein bündelt mit Partner die Kräfte

Details Montag, 11. Mai 2020 14:20

Der ATSV Langenstein hat seit geraumer Zeit mit einer Durststrecke zu kämpfen, beendete die Hinrunde der 2. Klasse Nord-Ost am neunten Platz und überwinterte in der unteren Tabellenregion. Mit Beginn der neuen Saison beginnt für den ATSV eine neue Zeitrechnung. In den beiden Nachbargemeinden, Langenstein und St. Georgen/Gusen, werden die Kräfte gebündelt, bilden die beiden Vereine künftig die Spielgemeinschaft `4222 SPG St. Georgen-Langenstein`.

"Die Bildung der Spielgemeinschaft ist naheliegend, zielführend und spannend"

"Die beiden Gemeinden sind in den vergangenen Jahren quasi zusammengewachsen. Da ein Spielbetrieb viel Geld kostet und sowohl der TSV St. Georgen, als auch unser Verein seit geraumer Zeit mit erheblichen Problemen zu kämpfen hat, geht es darum, Kosten zu sparen und die Kräfte zu bündeln. Die Funktionäre der beiden Vereine verstehen sich ausgezeichnet, teilen ähnliche Ansichten und verfolgen die selbe Philosophie. Aus diesem Grund ist die Bildung der Spielgemeinschaft ebenso naheliegend wie zielführend und zudem ungemein spannend", erklärt ATSV-Obmann Gerhard Vogelsang. "Wir haben andere Spielgemeinschaften unter die Lupe genommen und uns deren Erfahrungen zunutze gemacht. Demzufolge sind wir zuversichtlch, die richtige Entscheidung getroffen zu haben und sehen der Zukunft optimistisch entgegen".

Martin Kargl schwingt das Trainerzepter

In Langenstein und St. Georgen ist die Planung längst angelaufen, derzeit steht aber nur fest, dass Martin Kargl als Chef-Trainer das Zepter schwingen wird. "Mit Thomas Illmer steht ein zweiter Coach zur Verfügung. Die beiden Trainer stellen mit den Funktionären den Kader zusammen, es ist aber noch zu früh, über Namen zu sprechen", sagt Vogelsang und hofft, dass die Corona-Krise ein Ablaufdatum hat. "Die Krise hat sowohl die Vereine, als auch die Spieler hat getroffen, unsere beiden Klubs jedoch zu erkennen gegeben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Auch wenn es aktuell nicht nach einem zeitnahen Saisonstart aussieht, hoffen wir, dass im Herbst der Ball wieder rollen wird. Denn die Vereine sind in jeder Gemeinde ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Demzufolge ist die Regierung gezwungen, rasch zu handeln und die Weichen für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebes zu stellen".

Wahl zum beliebtesten Unterhaus-Team 2020

