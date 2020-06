TSV St. Georgen/Gusen: "In der neuen Spielgemeinschaft sind keine Zukäufe geplant"

Details Samstag, 06. Juni 2020 12:05

Auch im zweiten Jahr nach dem Wiedereinstieg in den Meisterschaftsbetrieb tat sich der TSV St. Georgen/Gusen schwer, beendete die Hinrunde der 2. Klasse Nord-Ost am vorletzten Platz und war von der "Roten Laterne" nur durch zwei Punkte getrennt. Unter Neo-Trainer Thomas Illmer nahm sich der TSV für das Frühjahr viel vor und wollte wieder in die Spur finden, aufgrund der Corona-Krise fand die Saison für die Mühlviertler aber ein jähes Ende. Ab sofort bündeln die St. Georgener mit den Kickern aus Langenstein die Kräfte und gehen in der neuen Meisterschaft als Spielgemeinschaft `4222 St. Georgen/Langenstein`an den Start. Sport-Koordinator Hans-Peter Steininger nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Steininger, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation aus gesundheitlicher und sportlicher Sicht bzw. glauben Sie, dass im Herbst die neue Saison startet?

"Die gesetzten Maßnahmen waren richtig, müssen nun aber sukzessive gelockert und aufgehoben werden, damit die Normalität ehestmöglich wieder Einzug hält. Aufgrund der überaus positiven Entwicklung hoffe ich und glaube auch, dass die neue Saison im Herbst gestartet werden kann".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Aufgrund der Tabellensituation waren wir davon nicht betroffen, zum damaligen Zeitpunkt wurde aber eine richtige Entscheidung getroffen, auch wenn einige Vereine großes Pech, andere Klubs hingegen viel Glück hatten. Im Nachhinein betrachtet hätte man die Saison vielleicht im Herbst beenden können".

Seit wann wird wieder trainiert bzw. wie sieht der derzeitige Plan aus?

"Die neue Spielgemeinschaft ist inzwischen in trockenen Tüchern, am vergangenen Mittwoch wurde das erste gemeinsame Training absolviert. Obwohl wir über ein riesiges Hauptfeld und auch einen großen zweiten Platz verfügen, ist das Traininger unter den derzeitigen Bestimmungen nicht einfach zu gestalten. Die ersten Einheiten sind aber ein Kennenlernen und dienen vor allem dazu, jene Spieler herauszufiltern, die für die künftige Kampfmannschaft infrage kommen. Es ist geplant, am 15. Juli die offizielle Vorbereitung zu starten".

Ist die Personalplanung für die nächste Saison angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Martin Kargl der zuletzt unser U16-Team betreut hat, bildet mit Thomas Illmer ein Trainier-Duo. Aufgrund der derzeit vielen Spieler steht mit Christian Traxler ein dritter Coach zur Verfügung. Daniel Belsö hätten wir gut brauchen können, der einstige Langenstein-Kapitän wechselt jedoch zu Liga-Konkurrent Arbing. Grundsätzlich sind in der neuen Spielgemeinschaft keine Zukäufe geplant, sollte sich in den nächsten Wochen jedoch herausstellen, dass Positionen nicht besetzt werden können, werden wir uns um mögliche Verstärkungen umsehen müssen. Zudem steht aus heutiger Sicht hinter den Zugängen vom letzten Winter ein Fragezeichen, hoffen aber, dass die Spieler bleiben".

Wie beurteilen Sie den Punkteabzug für den LASK bzw. glauben Sie, dass der Einspruch der Linzer erfolgreich sein wird?

"Ich bin LASK-Fan und ärgere mich über den dummen Fehler der Linzer. Meiner Ansicht nach hätte man aber nicht in die laufende Meisterschaft eingreifen dürfen und von einem Punkteabzug Abstand nehmen müssen. So wäre zum Beispiel eine saftige Geldstrafe von rund 200.000 Euro legitim gewesen. Den Betrag hätte man quasi in den Vereinstopf werfen können, dann hätten alle Klubs davon etwas gehabt".

Glauben Sie, dass die Bundesliga die Saison ordnungsgemäß beenden kann bzw. wie bewerten Sie die ersten Geisterspiele?

"Ich bin zuversichtlich, dass die Bundeesliga die Saison durchziehen wird. Die Geisterspiele sind notwendig, aber hoffentlich kein Dauerzustand".

