"Wir waren sicherlich einer der Vorreiter im Bezirk" - Union Arbings Sektionsleiter Patrick Koppler im Interview

Zweifelsohne lieferte die Union Arbing in diesem Jahr eine durchaus zufriedenstellende Hinrunde in der 2. Klasse Nord-Ost ab. Was die Truppe von Übungsleiter Daniel Windner jedoch in dieser Spielzeit bis dato ungemein vermissen ließ, war die letzte Kontinuität in ihren Leistungen, um unter den Spitzenmannschaften mitmischen zu können. Nichtsdestotrotz machte man insbesondere gegen Ende der Herbstmeisterschaft einen immer stabileren Eindruck, konnten doch auch von den letzten sechs Partien fünf Spiele en Suite ungeschlagen absolviert werden. Den Blick für die Frühjahrsrunden legt die Union folglich auch in tabellarischer Hinsicht nach oben, darüber hinaus soll die Konstanz umgehend verbessert werden. Ligaportal.at informierte sich bei Patrick Koppler, Sektionsleiter in Arbing, über die derzeitige Lage der Union.

Ligaportal.at: Der Herbst verlief sehr durchwachsen. Wie lautet Ihr Fazit?

Koppler: „Eigentlich sind wir ganz gut in die Meisterschaft gestartet, sind dann aber sofort in einen kleine Niederlagen-Serie geschlittert. Das war nicht notwendig. Im weiteren Saisonverlauf haben wir aber wieder zu uns gefunden und es ist immer besser gelaufen. Man kann mit dem Herbst zufrieden sein, wenngleich wir uns natürlich im Vorhinein mehr vorgenommen haben. Im Großen und Ganzen geht das für die Union Arbing aber sicherlich in Ordnung.“

Ligaportal.at: Wie ist man bei der Union mit den außergewöhnlichen Umständen durch das Corona-Virus umgegangen?

Koppler: „Wir waren diesbezüglich sicher einer der Vorreiter im Bezirk. Wir haben bereits im vergangenen März sofort den gesamten Vereinsbetrieb eingestellt und uns den Umständen umgehend angepasst. Auch jetzt im Herbst haben wir die Präventionskonzepte des ÖFB bzw. des Verbandes sehr genau befolgt. Da ist bei uns sicherlich alles mit rechten Dingen zugegangen. Wir hatten auch keinen einzigen positiven Fall, dementsprechend verlief die bisherige Meisterschaft auch einigermaßen reibungslos für uns.“

Ligaportal.at: Glauben Sie, dass im Frühjahr 2021 ein regulärer Spielbetrieb stattfinden kann?

Koppler: „Das denke ich schon. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir nicht spielen werden. Sonst haben wir im Sommer vielleicht ein großes Problem und nur noch fünf 2. Klassen. In diesem Fall würde das ja für einige Vereine nicht nur in sportlicher und gesundheitlicher, sondern auch in finanzieller Hinsicht enorm schwierig werden. Folglich kann ich mir einen erneuten Abbruch des Amateursports nicht vorstellen.“

Ligaportal.at: Sieht man im Winter Handlungsbedarf für Transfers?

Koppler: „Wir wollen uns in der Offensive verstärken und haben bereits mit bereits Michael Windischhofer, der von der Union Bad Kreuzen zu uns kommt, einen ersten Transfer fixiert. Zudem werden wir noch einen zweiten Akteur für den Angriff an Bord holen, da ist aber noch nichts in trockenen Tüchern. Ansonsten sind wir wirklich zufrieden mit der Mannschaft.“