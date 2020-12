Zahlreiche Verstärkungen und ein neuer Trainer bei der ASKÖ Ebelsberg Linz - Sportlicher Leiter Roman Jansenberger im Interview

Details Samstag, 19. Dezember 2020 10:48

Unter den Erwartungen blieb bis dato die ASKÖ Ebelsberg Linz in der Spielzeit der 2. Klasse Nord-Ost. Mit satten 37 Gegentoren offenbarte man nicht nur gehörige Abstimmungsprobleme in der Defensive, auch eine ungemeine Schwäche auf auswärtigen Plätzen machte der ASKÖ zweifelsohne im Herbst zu schaffen – nur ein Zähler konnte in der Fremde erbeutet werden. Mit einem Wechsel auf der Trainerbank wurde von der Vereinsführung bereits ein erster Impuls gesetzt, weitere Entwicklungsschritte möchte man dann im Laufe der Vorbereitung vornehmen. Ligaportal.at sprach mit dem sportlichen Leiter der ASKÖ Ebelsberg Linz, Roman Jansenberger, über die Hinrunde, die Kadersituation und Zukunftsziele.

Ligaportal.at: Welches Fazit ziehen Sie nach der Herbstmeisterschaft?

Jansenberger: „Wir können nicht zufrieden sein. Im Vorhinein hätten wir uns sicherlich mehr erwartet, durch die Pandemie wurde es dann aber auch viel schwieriger. Viele Akteure konnten aufgrund ihrer Arbeit und der Gefahr einer Ansteckung nicht zum Training und zu den Spielen kommen. Das hat die Situation nicht wirklich einfacher gestaltet. Wir haben dennoch einige gute Spiele absolviert, dann aber wieder viele Punkte fahrlässig liegenlassen.“

Ligaportal.at: Welche finanziellen Auswirkungen spürt man in Ihrem Verein bereits?

Jansenberger: „Wir hatten zwar weniger Zuschauer im Herbst, das war aber nicht so dramatisch. Umso fataler sind aber dafür die Ausfälle unserer zahlreichen Veranstaltungen aus dem Frühjahr, da nehmen wir normalerweise sehr viel Geld ein. Auch die Hallenturniere werden wir in den nächsten Monaten nicht wie üblich veranstalten können, das werden wir sicherlich auch noch zu spüren bekommen. Man muss aber auch erwähnen, dass zahlreiche Trainer im Jugendbereich und in der Kampfmannschaft auf ihre Aufwandsentschädigungen im Herbst verzichtet haben. Das zeigt schon auch den starken Zusammenhalt im Verein.“

Ligaportal.at: Sind Veränderungen im Kader über den Winter geplant?

Jansenberger: „Wir haben bereits sieben Spieler fix verpflichtet. Mit Arijan Kalac, Markus Krajinovic, Leonard Berisha, Fabian Moser und Lucas Schön werden neue Spieler zu uns stoßen. Zudem kehren Patrik Herrmann und Matthias Beham wieder zu uns zurück. Des Weiteren haben wir den Vertrag unseres Trainers nicht verlängert, da hatten beide Partien schlichtweg unterschiedliche Vorstellungen. Mit Wolfgang Unger wird ein erfahrener Mann die Mannschaft übernehmen. Damit sind die Transferaktivitäten auch voraussichtlich abgeschlossen.“

Ligaportal.at: Was möchte man im Frühling noch erreichen?

Jansenberger: „Wir möchten uns in der Tabelle natürlich verbessern. Grundsätzlich sehen wir das Frühjahr bereits als Vorbereitung für die kommende Saison, da wollen wir dann auch aufgrund von unserer 100-Jahr-Feier weiter vorne mitspielen. Dementsprechend gilt es im Sommer an den richtigen Schrauben zu drehen, um wieder angreifen zu können.“