2. Klasse Nord-Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Paul Jany (ASKÖ Mauthausen)

Endergebnis:



1. Paul Jany (ASKÖ Mauthausen / 3093 Stimmen)

2. Süleyman Eker (Ebelsberg Linz / 1950 Stimmen)

3. Georg Schopf (ASKÖ Treffling / 1857 Stimmen)

4. Batuhan Aslan (DSG Union Perg 1b / 1192 Stimmen)

5. Philipp Wöckinger (ASKÖ Mauthausen / 1181 Stimmen)

6. Philip Wutzl (St. Florian Juniors / 713 Stimmen)

7. Felix Gruber (Perg/Windhaag / 676 Stimmen)

8. Smajo Moric (DSG Union Perg 1b / 458 Stimmen)

9. Volga Akan (Perg/Windhaag / 325 Stimmen)

10. Martin Deinhofer (ASKÖ Mauthausen / 273 Stimmen)