ASKÖ Katsdorf: "Wir müssen noch konsequenter Fußball spielen" - Trainer Manuel Albenberger im Interview

Details Freitag, 29. Januar 2021 21:08

Wirft man einen Blick auf die Herbsttabelle der 2. Klasse Nord-Ost, so findet man die ASKÖ Katsdorf zwar nur auf dem achten Zwischenrang, allerdings darf das restliche Klassement diesbezüglich auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. So befindet sich die Truppe von Übungsleiter Manuel Albenberger nämlich gar nur sieben Zähler von einem möglichen Aufstiegsrang entfernt und damit zweifelsohne im machbaren Bereich. Zudem präsentierte man sich in Katsdorf ungemein konstant vor heimischem Publikum, ging doch auf eigener Anlage nur eine Partie im Herbst verloren. Dinge, die der ASKÖ eine durchaus vielversprechende Ausgangsposition für die Rückrunde verschafften. Ob und in welcher Form diese jedoch über die Bühne gehen kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Ligaportal.at sprach einstweilen mit dem Coach der ASKÖ Katsdorf, Manuel Albenberger.

Ligaportal.at: Trotz des achten Zwischenrangs befindet man sich in Schlagdistanz zu den Spitzplätzen. Wie ziehen Sie Bilanz?

Albenberger: „Wir können nicht ganz zufrieden sein, da war sicher viel mehr drinnen. Wir müssen noch konsequenter Fußball spielen und die Ergebnisse auch über die Zeit bringen. Die Mannschaft ist jung, zudem hatten wir des Öfteren mit schwerwiegenden Verletzungssorgen zu kämpfen. So hat sich beispielsweise auch unser Stürmer nach seinem Comeback gleich wieder verletzt. Das war dann schwierig zu kompensieren.“

Ligaportal.at: Konnten Sie den Stopp des Fußball-Unterhauses Anfang November nachvollziehen? Wie wird es im Frühling weitergehen?

Albenberger: „Die Entscheidung war schlichtweg zu akzeptieren, auch wenn es eventuell andere Lösungsmöglichkeiten gegeben hätte. Wir waren davon gottseidank nicht betroffen, da wir bereits die Hinrunde beendet haben. Dennoch war es meiner Meinung nach sehr schade, die ausstehenden Partien in den anderen Ligen nicht mehr auszutragen. Diesbezüglich hoffe ich auch auf eine baldige Lösung für das Frühjahr, vor allem für den Nachwuchs wird das enorm wichtig sein. Ansonsten werden viele Vereine die Pandemie nicht überstehen. Ich hoffe, dass wir die gesamte Rückrunde spielen können oder zumindest eine Wertung zusammenbekommen.“

Ligaportal.at: Planen Sie für den Winter Transfers?

Albenberger: „Nein, das wird vermutlich ruhig verlaufen. Wir fokussieren uns auf unsere eigenen Spieler und schenken dem Kader auch das volle Vertrauen. Mit ein paar externen Spielern sind wir in Gesprächen, aufgrund der derzeitigen Ungewissheit kann man diesbezüglich aber noch keine Details bekanntgeben, dafür fehlt auch schlichtweg die Planungssicherheit.“

Ligaportal.at: Mit welcher Zielsetzung geht man in die Frühjahrssaison, sofern gespielt werden kann?

Albenberger: „Wir sind zurzeit auf dem achten Platz und haben sieben Punkte Rückstand auf die Spitze. Da wollen wir auf jeden Fall das Maximum herausholen und vielleicht können wir ja die eine oder andere Mannschaft noch überholen. Wir streben sicher die vorderen Ränge an.“