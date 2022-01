Frischer Wind auf der Trainerbank - SPG St. Georgen/Langenstein’s neue Übungsleiter im Doppelinterview!

Details Montag, 17. Januar 2022 21:57

Die SPG St. Georgen/Langenstein blickt zurück auf eine durchwachsene Hinrunde und beendet die Herbstsaison auf dem zehnten Tabellenplatz. Vereinzelte Lichtblicke, wie zum Beispiel die Siege gegen Niederneukirchen und Münzbach, wurden überschattet durch vernichtende Niederlagen. Nun soll sich aber einiges ändern, ein neues Trainerduo schwingt fortan das Zepter und soll für frischen Wind sorgen. Asmir Ikanovic und Mirza Skuljic werden in Zukunft die Posten als Übungsleiter übernehmen und sollen die SPG in die richtige Spur bringen. Ligaportal sprach mit den beiden Neo-Coaches unter anderem über ihre Ambitionen.

(Co-Trainer Mirza Skuljic, Cheftrainer Asmir Ikanovic und Sportdirektor Markus Hoffmann)

Ligaportal: In welchen Aspekten planen Sie die Mannschaft zu verbessern?

Ikanovic: „Ich will schon probieren, ein paar neue Sachen zu machen. Der Mannschaft fehlt es an Kraft, da werden wir auf jeden Fall ansetzen. Wir haben einige junge Spieler, ich will ihnen mehr Chancen geben und eine Mannschaft formen für den Sommer.“

Ligaportal: Können Sie einen Einblick in die taktische Herangehensweise geben?

Ikanovic: „Das kann ich noch nicht sagen, das kommt auf den Kader an. Ich habe die Mannschaft zwar schon getroffen, es konnten aber aufgrund der Covid-Regelungen nur 23 Spieler kommen. Nach dem ersten Testspiel werde ich dann mehr darüber sagen können.“

Ligaportal: Was ist euer Langzeitziel?

Ikanovic: „Wir wollen erstmal eine gute Mannschaft vorbereiten für die nächsten Jahre. Ich denke, da fehlt noch ein bisschen Disziplin. Dann schauen wir, was möglich ist. Ich gebe und zeige alles, aber dafür müssen die Spieler ins Training kommen. Wenn alle zum Training kommen, werden wir keine Probleme haben.“

Skuljic: „Im Frühjahr wollen wir schonmal weg aus dem unteren Viertel der Tabelle und uns im Mittelfeld platzieren. Wir sind natürlich für Überraschungen offen, falls es weiter nach vorne gehen sollte. Das wäre für das Frühjahr das Ziel, deswegen haben wir uns auch verstärkt. Langzeittechnisch haben wir noch nichts geplant, wir warten jetzt mal die Frühjahrssaison und die Entwicklung ab und hoffen, dass wir einen Schritt nach vorne machen. Der Rest wird sich dann im Sommer ergeben.“

Ligaportal: Gab es im laufenden Transferfenster schon personelle Veränderungen?

Skuljic: „Wir sind mit ein paar Akteuren in fortgeschrittenen Gesprächen, es ist aber noch nichts zu hundert Prozent fixiert. Gorgi Rumenovski haben wir reaktiviert, der hat früher in Hörsching und in Leonding gespielt. Ein weiterer Spieler stößt am Montag noch im Training hinzu, sonst haben wir keine weiteren Neuzugänge.“

Ligaportal: Wie bewerten Sie die gesehenen Leistungen der Mannschaft im Herbst?

Skuljic: „Ich habe ein paar Spiele gesehen. Wir haben viel zu viele Tore bekommen und zu wenige geschossen, wir waren die Schießbude der Liga. Wir wollen die Abwehr stabilisieren und uns vorne mehr Torchancen erarbeiten.“

Beide Coaches haben eine spannende Karriere im oberösterreichischen Unterhaus hinter sich. Während Übungsleiter Asmir Ikanovic die meiste Zeit in der Landesliga Ost für die Union Weißkirchen und die Union Baumgartenberg aktiv war, genoss Co-Trainer Mirza Skuljic eine ausgezeichnete Ausbildung unter anderem beim LASK und FC Superfund Pasching. Beide debütieren im Frühjahr im Erwachsenenbereich auf der Trainerbank.