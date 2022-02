ASKÖ Katsdorf liebäugelt mit Aufstieg - Sektionsleiter Simon Schelmbauer im Interview!

Details Sonntag, 20. Februar 2022 21:48

Die ASKÖ Katsdorf blickt gern zurück auf die vergangene Hinrunde. Die Mannen von Manuel Albenberger konnten fast durchwegs performen, als einzige Mannschaft der Liga dem Winterkönig aus Mauthausen Paroli bieten und stehen somit zurecht mit 23 Zählern in der Tasche auf dem dritten Tabellenplatz. Somit stehen die Chancen für einen spannenden Titelkampf auch gut, falls die Katsdorfer das Niveau auch in der Rückrunde halten können. Ligaportal sprach mit Simon Schelmbauer, dem Sektionsleiter des Vereins.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Hinrunde?

Schelmbauer: „Wir sind zufrieden, haben aber dennoch ein paar Punkte liegen lassen, die wir durchaus mitnehmen hätten können. Dann wären wir noch näher an der Spitze, im Gesamten sind wir aber mit der Punkteausbeute zufrieden.“

Ligaportal: Was hat konkret gut funktioniert und wo muss man ansetzen um die genannten Verlustpunkte in der Rückrunde wiedergutzumachen?

Schelmbauer: „In den Spielen waren teilweise grobe Schnitzer dabei von unserer Abwehr, da haben wir oft Fehler gemacht und schnell Gegentore kassiert. Vorne haben wir manchmal mit der Chancenverwertung gehadert, das könnte sich noch verbessern.“

Ligaportal: Wie sieht die Personalsituation aus, hat sich bei euch im Winter was getan?

Schelmbauer: „Wir haben Andreas Wahl von Königswiesen zurückgeholt, der war früher schonmal bei uns. Im Großen und Ganzen hat sich sonst nichts getan. Wir hätten es versucht, es hat sich aber dann nichts ergeben. Es könnte sein, dass ein Spieler, der seine Karriere eigentlich beendet hat, zurück kommt, das ist aber noch nicht fix. Sonst sind alle fit bzw. werden bis zum Saisonstart fit.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Schelmbauer: „Wir nehmen uns auf jeden Fall vor, gleich viele bzw. mehr Punkte als im Herbst zu holen. Natürlich möchten wir auch oben angreifen auf den ersten Platz oder auf den Relegationsplatz. Wir sind eben in einer Position, in der man über sowas sprechen kann oder sogar muss.“

Ligaportal: Was ist euer Langzeitziel als Verein?



Schelmbauer: „Wir werden uns in der Sektion Fußball demnächst neu aufstellen und aktiver daran arbeiten, in die 1. Klasse aufzusteigen. Wir wollen uns auch langzeitig von der 2. Klasse fernhalten.“

Ligaportal: Welchen Eindruck macht die Mannschaft in der bisherigen Vorbereitung?

Schelmbauer: „Wir hatten bis jetzt erst zwei Testspiele, da wir aufgrund der Zwölferliga zwei Wochen später anfangen als die anderen Ligen. Das erste Spiel mussten wir leider absagen und letzte Woche haben wir dann gegen Unterweitersdorf gespielt. In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft ein richtig gutes Spiel gemacht, in der zweiten Halbzeit haben wir dann lauter Kontertore kassiert. Am Freitag hatten wir das zweite Spiel, da war ich leider nicht dabei. Ich habe aber gehört, dass wir da auch nicht so schlecht performt. In den letzten Jahren waren wir in der Vorbereitung auch nicht besonders erfolgreich, sind dann aber immer besser geworden.“

Bisherige Zugänge (Stand 19.02.22):

Andreas Wahl (Union Königswiesen)