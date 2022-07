10 Neuerwerbungen! ASKÖ Ebelsberg Linz mit hochwertigen Verstärkungen

Details Mittwoch, 20. Juli 2022 13:18

In den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 2. Klasse Nord-Ost stand die ASKÖ Ebelsberg Linz am elften bzw. vorletzten Tabellenplatz. Auch in der vergangenen Saison kämpfte die ASKÖ gegen die "Rote Laterne" und wäre sportlich am letzten Platz gelandet, aufgrund der Rückreihung des FC Spinx wurden die Ebelsberger aber als Vorletzter gewertet. "Ich habe die Mannschaft am Beginn der Rückrunde übernommen und bin Ende März in meine zweite Amtszeit gestartet. Vor einigen Jahren war ich hier schon einmal tätig, damals haben wir den möglichen Aufstieg knapp verpasst. In der letzten Saison spiegelte die vorhandene Qualität den Tabellenplatz wider, war nicht mehr möglich. In der neuen Meisterschaft sieht es jedoch ganz anders aus", spricht Coach Markus Eder, der seit zwei Monaten auch als Sportlicher Leiter das Sagen hat, die im Sommer verpflichteten Verstärkungen an.

"Es hat einfach die nötige Qualität gefehlt"

Unter Ex-Coach Enrico Hoflehner, der inzwischen beim SV Franckviertel Linz das Zepter schwingt, ergatterte der Nachzügler im Herbst fünf Punkte, auch in der Rückrunde sprangen nur bescheidene sieben Zähler heraus. Neun der insgesamt zwölf Punkte holten die Linzer auf eigener Anlage, von elf Auswärtsspielen gingen aber nicht weniger als zehn verloren. Eines der wenigen Highlights war der Sieg in Niederneukirchen, als die ASKÖ nach nahezu drei Jahren den Auswärtsfluch bannen konnte. "Viel mehr Positives war in der letzten Saison leider nicht zu erkennen, das hat aber damit zu tun, das einfach die nötige Qualität gefehlt und es vorne und hinten massiv gehapert hat", so Eder. Während immerhin zwei Teams mehr Gegentore kassierten, durfte lediglich die SPG St. Georgen/Langenstein weniger Treffer bejubeln. "27 Treffer und 70 Gegentore, beides sind kastastrophale Werte. Aber wir haben die letzten Saison abgehakt und schauen seit geraumer Zeit nur nach vorne", meint Markus Eder.

10 Verstärkungen

Während kein einziger Spieler den Verein verlassen hat, stellten sich beim Trainingsauftakt, am 4. Juli, nicht weniger als zehn Neuerwerbungen vor. Matej Klaric war zuletzt bei OÖ-Ligist ASK St. Valentin aktiv und verfügt zudem aufgrund seiner Tätigkeit bei den Juniors OÖ über Regionalliga-Erfahrung. Mit Axel Kellner, der im Sommer mit der ASKÖ Leonding den Meistertitel eroberte und zuvor bei Bezirksligist Ansfelden kickte, steht ein neuer Torjäger zur Verfügung. "Das sind die beiden Königstransfers, aber auch die anderen Zugänge können sich sehen lassen", spricht der Trainer Rainer Tober (Asten), Alexander Reiterer (Ernsthofen), George Defta (Stahl Linz), Albin und Alban Kelmendi (beide St. Martin/Traun), Homayoun Sherzad und Rober Wagner (beide Franckviertel Linz) sowie Hosein Keik (Westbahn Linz) an. "Mit diesen Verstärkungen konnten wir die Qualität gehörig steigern und zudem den Konkurrenzkampf erhöhen".

Erfolgreicher Testspiel-Auftakt - obere Tabellenhälfte im Visier

Zwei der drei bisherigen Testspiele konnten die Ebelsberger für sich entscheiden: 4:1 gegen Franckviertel Linz, 3:1 gegen Sipbachzell und 3:4 gegen Kirchberg/Thening. in dieser Woche stehen zwei weitere Tests am Programm: Am morgigen Donnerstag gegen Oftering und am Samstag gegen Neue Heimat linz. "Testspiele darf man bekanntlich nicht überbewerten, aber die bisherige Vorbereitung ist planmäßig verlaufen. Da bei jeder Einheit stets 30 bis 35 Kicker anwesend sind, herrscht ein intensiver Kampf ums Leiberl", so Eder, der nicht zuletzt aufgrund der Aktivitäten auf dem Transfermarkt die Latte ein Stück weit nach oben legt. "Auch wenn wir uns massiv verstärkt haben und die Präsenz in der unteren Tabellenregion der Vergangenheit angehören sollte, müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Denn nach den mühsamen letzten Jahren, stehen wir vor einer neuen Situation und müssen lernen, damit umzugehen. Das ändert aber nichts daran, dass wir in der Pflicht stehen und liefern müssen. Das Minimalziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, wichtig ist aber, dass wir nun absolut konkurrenzfähig sind. Deshalb sollte eine Präsenz in der oberen Hälte der Tabelle durchaus möglich sein".

2. Klasse Nord-Ost Transferliste