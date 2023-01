ASKÖ Ebelsberg Linz: Mit punktuellen Verstärkungen in die Rückrunde

Details Montag, 16. Januar 2023 14:13

Seit einigen Jahen hat die ASKÖ Ebelsberg Linz mit einer Durststrecke zu kämpfen und ist stets in der unteren Tabellenregion präsent. Daran hat sich auch in der aktuellen Saison der 2. Klasse Nord-Ost bislang nichts geändert, überwintern die Mannen von Trainer Markus Eder - nach einem vorletzten Platz in der vergangenen Spielzeit - aktuell am zehnten Rang und wissen in der Tabelle nur zwei Mannschaften hinter sich. "Ich denke, dass wir uns im Herbst stärker präsentiert haben, als es die Platzierung vermuten lässt. Auch wenn es in der Hinrunde nur zum zehnten Platz gereicht hat, ist uns die angestrebte Stabilisierung gelungen und sind am richtigen Weg", ist Sportchef Roman Jansenberger nicht unzufrieden.

Auftaktsieg folgte Pleitenserie

Nach einem Auftaktsieg gegen Luftenberg landen die Kicker aus dem Süden von Linz am harten Boden der Realität und ergatterten in den fünf folgenden Spielen nur einen mickrigen Punkt. Danach fand die Eder-Elf in die Spur, fuhr am Stück zwei "Dreier" ein und erreichte gegen Titelaspirant Katsdorf ein beachtliches Unentschieden. "Nach dem erfolgreichen Saisonstart stand Coach Eder aus gesundheitlichen Gründen nicht nur zu Verfügung und sein Fehlen hat sich leider negativ bemerkbar gemacht. Nach seiner Rückkehr ist es ganz gut gelaufen und haben Fahrt aufgenommen, in einigen Partien hat aber das nötige Glück gefehlt", spricht Jansenberger den verpassten, möglichen Sieg gegen Katsdorf sowie die unglückliche Niederlage gegen Pabneukrichen an.

10 Kellner-Tore

Der Tabellenzehnte feierte zwei Heimsiege und behielt in der Fremde einmal die Oberhand. Während immerhin vier Teams weniger oft jubeln durften - Axel Kellner zeichnete für genau die Hälfte der 20 Ebelsberger Treffer verantwortlich und führt die Torschützenliste an - kassierte lediglich Schlusslicht St. Georgen/Langenstein mehr Gegentore. "Auch wenn wir nach wie vor viele Gegentore erhalten, konnten wir die Anzahl gegenüber den letzten Jahren minimieren. Und auch in der Offensive ist eine klare Steigerung zu erkennen, wobei Torjäger Kellner unser Torgarant ist", weiß der Sportchef. "Wir hätten uns einen Platz weiter oben in der Tabelle erhofft, und der wäre auch möglich gewesen. Aber vom Fünften aus Baumgartenberg trennen uns nur fünf Punkte und wollen im Frühjahr nach oben klettern".

Zwei fixe Neuererwerbungen und drei Abgänge - Trainingslager in Kroatien

Seit 8. Jänner bereitet sich die ASKÖ auf die Rückrunde vor und hat auch schon ein Testspiel bestritten. Nach einem 4:1-Erfolg gegen Haid trifft die Eder-Elf am 28. Jänner am Kunstrasen in Dietach auf den UFC Ternberg. Die Vorbereitung beinhaltet auch ein Trainingslager, das Mitte März in Novigrad abgehalten wird. Die Reise nach Kroatien werden Alban und Albin Kelmendi sowie Robert Wagner nicht antreten, die drei Akteure wechseln im Winter gemeinsam nach St. Martin/Traun. Dafür stehen mit Besim Tairi (Westbahn Linz) und Patrick Schneller (Pellendorf) zwei Neuerwerbungen zur Verfügung. "Während Tairi seinem Bruder Ilirjan nachfolgt, der bereits seit letzten Winter bei uns kickt, ist Schneller der Ersatz für Torwart Wagner. Zudem wird auch ein erfahrener Innenverteidiger zu uns wechseln, dieser Transfer ist aber noch nicht durch", möchte der Sportchef den Namen noch nicht preisgeben. "Sollte sich nicht etwas Überraschendes ergeben, ist unser Transferprogramm abgeschlossen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als wir den Kader zumeist neu ausgerichtet haben, machen wir in diesem Winter bewusst wenig, haben uns aber punktuell gut verstärkt."

Platz 5 im Visier

In Ebelsberg nimmt man sich für die zweie Meisterschaftshälfte viel vor und möchte die untere Tabellenregion verlassen. "Wir sind im Sommer mit dem Ziel in die Saison gestartet, uns im Bereich des fünften Platzes präsentieren zu wollen. Diese Vorhaben konnten wir bislang nicht realisieren, halten aber an diesem Ziel fest. Denn die Kicker aus Baumgartenberg haben nur fünf Punkte mehr am Konto, weshalb Rang fünf durchaus in Reichweite ist", blickt Roman Jansenberger dem Frühjahr optimistisch entgegen. "Auch wenn im Herbst die Platzierung noch nicht gepasst hat, stimmt die Richtung. Gegenüber den letzten Jahren ist eine Steigerung zu erkennen - und sollten wir zur nötigen Konstanz finden, ist in dieser Saison noch sehr viel möglich".

