SPG Pierbach/Rechberg: "Die Jungen haben einen guten Job gemacht"

Details Freitag, 27. Januar 2023 16:15

In den vergangenen Jahren ware die SPG Pierbach/Rechberg in der 2. Klasse Nord-Mitte aktiv und kam dort in der letzten Saison als Siebenter ins Ziel. Im Sommer mussten die Mühlviertler die Gruppe wechseln, in der neuen Liga tut sich die Spielgemeinschaft bislang aber schwer und landete in der Hinrunde der 2. Klasse Nord-Ost am neunten Platz. "Auch wenn wir die Gruppe nicht freiwilig gewechselt haben und gerne in der anderen Liga geblieben wären, hätten wir uns etwas mehr erwartet. Doch aus verschiedenen Gründen standen im Herbst einige Leistungsträger nicht zur Verfügung. Zudem hat jenes Glück, das wir im Vorjahr hatten, gefehlt", erklärt Trainer Thomas Bauernfeind, der seit über zwei Jahren die Verantwortung trägt.

Holpriger Start, aber erfolgreicher Herbstausklang

Der Liga-Neuling kam holprig aus den Startblöcken und ergatterte in den ersten drei Runden nur einen Punkt. Auch danach tat sich die SPG schwer und musste in den sieben folgenden Spielen vier Niederlagen einstecken, zum Herbstausklang, in Ebelsberg, war die Bauernfeind-Elf jedoch erfolgreich und verabschiedete sich mit dem dritten Saisonsieg in die Winterpause. "Aufgrund des Fehlens einiger Leistungsträger bzw. Stammkräfte hatten wir mit Personalproblemen zu kämpfen, es ist uns aber gelungen, einige Junge zu integrieren - und die Jungen haben einen guten Job gemacht", weiß der Coach. "Während wir im Vorjahr im einen oder anderen Match das nötige Glück hatten, konnten wir im Herbst in den engen Partien zumeist nicht punkten bzw. haben sie verloren. Die 2:4-Niederlage in Katsdorf ist dafür das beste Beispiel. Wir haben gegen den Aufstiegsaspiranten eine starke Performance abgeliefert und bis zur Schlussviertelstunde geführt, nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit aber die beiden entscheidenden Tore erhalten".

Nur 15 SPG-Treffer

Der Tabellenneunte fuhr in der Fremde zwei "Dreier" ein, von den bisherigen fünf Heimspielen konnte aber nur ein einziges gewonnen werden. Während immerhin vier Teams mehr Gegentore kassierten, trafen die Kicker aus Pierbach und Rechberg nur 15 Mal ins Schwarze und stellen gemeinsam mit Baumgartenberg und Schlusslicht St. Georgen/Langenstein die schwächste Offensive der Liga. "Mit 22 Gegentoren haben wir nicht wenige erhalten, doch die Defensive ist nicht unser Problem. Vorne hat es nicht wunschgemäß funktioniert, aber auch die mangelnde Trefferausbeute ist zum Teil dem Fehlen wichtiger Spieler geschuldet", hofft Thomas Bauernfeind, die Torflaute im neuen Jahr beheben zu können. "Auch wenn sich die Freude über das Abschneiden in Grenzen hält, war im Herbst auch Positives dabei, nehmen die Jungen eine gute Entwicklung".

Weder Zu- noch Abgänge

Neben Hallen-Training standen in der Winterpause Lauf-Einheiten auf dem Programm. In der kommenden Woche wird die Vorbereitung in Angriff genommen und am 4. Februar das erste Testspiel bestritten - Gegner am Kunstrasen der Linzer Verbandsanlage ist die Union Schweinbach. "Transfers sind im Winter keine geplant. Dennoch ist der Kader aktuell breiter aufgestellt, zumal einige Spieler, die im Herbst kürzer treten mussten, wieder ins Geschehen eingreifen und im neuen Jahr Gas geben", so Bauernfeind, der keine Zu- aber auch keine Abgänge erwartet.

Platz 5 im Blick

Trotz der mäßigen Hinrunde kann es für die SPG aufgrund der aktuellen Tabellernsituation relativ weit nach oben gehen. "Die Top-Vier sind quasi in eigner eigenen Liga, dahinter klafft ein großes Loch, danach liegen aber sämtliche Mannschaften ganz knapp beisammen. Somit ist das Erreichen des fünften Platz durchaus machbar und auch unser erklärtes Ziel", legt der Coach die Latte ein Stück weit höher. "Ich sehe der zweiten Meisterschatfshälfte zuversichtlich entgegen, denn die Spieler gehen mit der richtigen Einstellung ans Werk und wollen im Frühjahr durchstarten. Wenn das Glück wieder zu uns zurückfindet und wir zudem weitgehend verletzungsfrei durch die Rückrunde kommen, sollten wir unser Vorhaben durchaus realisieren können".

Transferliste 2. Klasse Nord-Ost