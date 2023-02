Union Pabneukirchen: "Die Spieler haben wieder Freude am Fußball"

Details Sonntag, 05. Februar 2023 10:37

In der Vergangenheit war die Union Pabneukirchen in der 1. Klasse Nord-Ost aktiv, kam dort in der vergangenen Saison nur als Letzter ins Ziel und musste den schweren Gang in die 2. Klasse Nord-Ost antreten. Die Mühlviertler sind einen Stock tiefer gut angekommen, absolvierten einer solide Hinrunde und überwintern als Vierter in Lauerstellung. "Die letzte Saison war heftig und der Abstieg bitter, doch die Union ist ein bodenständiger Verein und kann damit entsprechend umgehen. Ich habe die Mannschaft im Sommer übernommen, das System komplett umgestellt und das Spiel offensiver ausgerichtet. Die Körpersprache ist nun eine ganz andere, haben die Spieler wieder Freude am Fußball", erklärt Trainer Johannes Neumaier.

Gelungener Start und toller Endspurt

Der Absteiger kam gut aus den Startblöcken und fuhr in den ersten vier Runden drei "Dreier" ein. Die Neumaier-Elf wusste auch auf der Zielgeraden zu gefallen und verabschiedete sich mit drei Siegen in die Winterpause. "Es ist voin Beginn an gut gelaufen und sind ausgezeichnet gestartet, haben das Spiel in Katsdorf aber unglücklich verloren. Die Siegesserie am Ende der Hinrunde war ungemein wichtig, konnten Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden und überwintern in einer guten Position", ist der Coach dem Abschneiden zufrieden

Enorme Auswärtsstärke - seit 220 Minuten ohne Gegentor

Die Kicker aus dem Bezirk Perg verzeichnen eine ausgeglichene Heim-Bilanz und konnten auf eigener Anlage drei Siege feiern. In der Fremde sind die Pabneukirchener stärker und fuhren in den fünf bisherigen Auswärtsspielen vier "Dreier" ein. "Die einzige Auswärtsniederlage, in Katsdorf, war unglücklich und nicht notwendig. Aber aufgrund unseres 4-1-4-1-Systems tun wird uns in der Femde etwas leichter, zudem verfügen wir über sehr schnelle Spieler. Daheim ist vielleicht der Druck etwas größer", so Neumaier. Jeweils fünf Teams kassierten weniger Gegentore bzw. erzielten mehr Treffer. "Vorne haben wir ein paar Tore zu wenig gemacht. Dass hat daran gelegen, dass wir in der Offensive den einen oderen Ausfall beklagen mussten", spricht der Übungsleiter unter anderem die Verletzungspause von Rene Kloibhofer an. "Im Verlauf der Hinrunde ist es uns gelungen, die Defensive zu stabilisieren. Vor allem zum Herbstausklang war die Performance der Hintermannschaft ausgezeichnet und sind seit rund 220 Minuten ohne Gegentor".

Trainingslager in der Steiermark

Seit rund drei Wochen bereiten sich die Mühlviertler auf die zweite Meisterschaftshälfte vor und bestreiten am 17. Februar gegen das 1b-Team von OÖ-Ligist Pregarten das erste Testspiel. Anfang März steht ein Trainingslager in Hart bei Graz auf dem Programm. Die Reise in die Steiermark wird das bewährte Personal antreten. "In Pabneukirchen arbeitet man traditionell ausschließlich mit eigenen Spielern, weshalb kaum oder gar keine Transfers getätigt werden. Das ist in diesem Winter nicht anders und verzeichnen weder Zu- noch Abgänge", meint Johannes Neumaier. "Es besteht auch kein Handlungsbedarf, zumal ich mit dem Kader überaus zufrieden bin".

Ohne Druck in die Rückrunde

Die Union ist von Herbstmeister St. Valentin 1b nicht allzu weit getrennt und hat zudem nur vier Punkte weniger am Konto als der Zweitplatzierte aus Katsdorf, demzufolge liebäugeln die Pabneukirchener insgeheim mit einem Mitmischen im Aufstiegskampf. "Wir wollten uns im Herbst unter den Top-Fünf platzieren und konnten unser Vorhaben realisieren. Der Aufstieg ist in dieser Saison nicht geplant und somit kein Muss, aber aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist im Frühjahr einiges möglich", so Neumaier. "Sollten wir ähnlich gut starten wie im Herbst, können wir ganz vorne vielleicht noch eingreifen. Der Rückrundenstart ist richtungsweisend, geht es im dritten Match, gegen Katsdorf, um big points. Dennoch verspüren wir keinen großen Druck, hätten aber nichts dagegen, sollten wir am Ende der Saison den Gang in die Relegation antreten müssen".

