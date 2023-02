ASKÖ Katsdorf: "Hätten einen derart starken Herbst nicht erwartet"

Details Sonntag, 26. Februar 2023 10:30

Nach einem fünften Platz in der vergangenen Saison konnte sich die ASKÖ Katsdorf an der aktuellen Spielzeit unter Trainer Horst Söllradl, der im Sommer das Zepter übernommen hatte, steigern, blieb als einziges Team der 2. Klasse Nord-Ost im Herbst ungeschlagen und überwintert als Zweiter nur zwei Punkte hinter Herbstmeister ASK St. Valentin 1b. "Die Entwicklung ist rascher vorangeschritten, als ich gedacht hätte. Wir haben eine ausgezeichnete Hinrunde absolviert und hätten einen derart starken Herbst nicht erwartet", ist der Neo-Coach rundum zufrieden.

Seit 3. Juni 2022 ungeschlagen - wichtiger Sieg gegen den Herbstmeister

Gegen Perg/Windhaag und St. Georgen/Langenstein sowie in Luftenberg und Ebelsberg mussten die Mühlviertler mit dem Gegner jeweils die Punkte teilen, die übrigen sieben Spiele konnte die ASKÖ allesamt gewinnen und ist seit bereits 3. Juni 2022 ungeschlagen. "Es ist von Beginn an super gelaufen, wenngleich wir in einigen Partien das nötige Quäntchen Glück hatten und ab und an in der Nachspielzeit den Ausgleich oder das Siegtor erzielt haben. Gegen vermeintlich schwächere Gegner haben wir aber auch einige Punkte liegenlassen. In Summe hat im Herbst alles gepasst und sind mit dem bisherigen Abschneiden restlos zufrieden", so Söllradl, der sich über fünf Heimsiege freuen konnte - in den vier bisherigen Auswärtsspielen fuhren die Kicker aus dem Bezirk Perg zwei "Dreier" ein. Während drei Mannschaften weniger Gegentore kassierten, durfte lediglich der Herbstmeister mehr Treffer bejubeln. "Der Sieg im letzten Match des Jahres gegen den Tabellenführer war ungemein wichtig und konnten uns ein exzellente Ausgangsposition verschaffen", freut sich Hortst Söllradl noch heute über den Erfolg gegen die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten.

Je ein Zu- und Abgang

Während Ivan Puskaric den Tabellenzweiten Richtung Taufklirchen/Michaelnbach verlassen hat, steht mit Johannes Scheibenreif (Alberndorf) ein neuer Defensivspieler mit Potenzial zur Verfügung. "Er hat in der Vorbereitung bislang einen guten Eindruck hinterlassen und sich einen Platz in unserem Kader erkämpft", ist der Übungsleiter mit der Neuerwerbung zufrieden.

Trainingslager im Burgenland

Seit Ende Jänner bereiten sich die Katsdorfer auf die entscheidende Phase der Meisterschaft vor und haben bereits drei Testspiele in den Beinen: 3:0 gegen Sandl, 3:3 gegen Wartberg/Aist und 0:2 gegen Neumarkt/Mühlkreis. Am kommenden Donnerstag schlagen die Mühlviertler ihre Zelt im Burgenland auf und halten in Heiligenkreuz bis Sonntag ein Trainingslager ab. "Neben einigen Trainingseinheiten ist im Burgenland auch ein Testspiel gegen meinen Ex-Verein aus Oberneukirchen geplant. Wie die meisten anderen Mannschaften hatten auch wir mit Wehwehchen und Krankheiten zu kämpfen, ist die Vorbereitung bislang durchwachsen verlaufen. Von gröberen Verletzungen sind wir jedoch verschont geblieben, hoffentlich bleibt das so", meint der Trainer.

Spannender Vierkampf um zwei Aufstiegsplätze

Obwohl die ASKÖ Katsdorf in aussichtsreicher Position überwintert, wird der Aufstieg nicht auf Biegen und Brechen angestrebt. "Der Verein ist seit vielen Jahren in der 2. Klasse aktiv, demzufolge ist die Rückkehr in die 1. Klasse natürlich reizvoll, der Aufstieg ist aber kein dezidiertes Saisonziel und somit auch kein Muss", hält Horst Söllradl den Ball flach. "Aber wenn man seit nahezu neun Monaten ohne Niederlage ist und als Zweiter überwintert, möchte man im Aufstiegskampf wenn möglich bis zum Schluss mitmischen. Auch wenn uns im Frühjahr sieben Auswärtsspiele erwarten und gegen sämtliche Konkurrenten jeweils in der Fremde antreten müssen, nehmen wir uns viel vor und werden versuchen, den eroberten zweiten Rang zu behaupten. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation steht uns eine ungemein intensive Rückrunde bevor, ist ein spannender Vierkampf um die beiden Aufstiegsplätze zu erwarten", schätzt der Coach neben dem Herbstmeister auch die Teams aus Perg/Windhaag und Pabneukirchen sehr stark ein.

