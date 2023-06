Nach katastrophalem Frühjahr, neuer Trainer in Pierbach/Rechberg

Details Sonntag, 25. Juni 2023 10:37

In der Hinrunde der 2. Klasse Nord-Ost sammelte die SPG Pierbach/Rechberg immerhin elf Punkte und überwinterte am neunten platz. Nach dem Jahreswechsel brachten die Mühlviertler die Beine aber nicht auf den Boden, ergatterten im Frühjahr lediglich vier Zähler, gerieten in den Besitz der "Roten Laterne" und beendeten die Saison - nach acht Niederlagen in Serie - als Schlusslicht der Tabelle. "Der Herbst war noch halbwegs in Ordnung und hätten mehr Punkte sammeln können, hatten aber nicht das nötige Glück. Dann haben wir quasi den Winter verschlafen und nach einer schlechten Vorbereitung eine katastophale Rückrunde gespielt", begründet der stellvertretende Sektionsleiter, Dominik Prinz, den Absturz ans Tabellenende.

61 Gegentore - Erster in der Fairplay-Tabelle

Der Tabellenletzte feierte auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils zwei Siege. Während zumindest das 1b-Team aus Perg weniger Treffer erzielte, avancierte die Spielgemeinschaft mit satten 61 Gegentoren zure Schießbude der Liga. "Die vielen Gegentore hatten auch damit zu tun, dass wir verletzungsbedingt während der Saison nicht weniger als fünf Torleute einsetzen mussten. Aber im Frühjahr hat es generell nicht gepasst und sind demzufolge enttäuscht", so Prinz. "Während wir in der Vergangenheit aufgrund unserer physischen Stärke Spiele oft drehen konnten, haben uns in der Rückrunde - nach einer schlechten Vorbereitung - quasi die Kräfte verlassen und mussten in elf Spielen neun Niederlagen einstecken. Es gibt aber auch einen Lichtblick, denn etliche junge Spieler haben eine gute Entwicklung genommen und sind am richtigen Weg. Zudem durften wir uns zumindest über den ersten Platz in der Fairplay-Tabelle freuen".

Neue Trainer - Gaffl hängt Schuhe an den Nagel

Nach dem Ende der Amtszeit von Thomas Bauernfeind und der interimistischen Leitung durch Co-Trainer Robin Leitner, trägt bei der SPG ab sofort ein neuer Coach die Verantwortung. Gregor Simoner, der im LASK-Nachwuchs und zuletzt in Haid als Co-Trainer tätig war, übernimmt erstmals eine Kampfmannschaft. "Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und zuversichtlich, dass er frischen Wind erzeugen und neues Feuer entfachen wird", meint Dominik Prinz. Beim Trainingsauftakt am 10. Juli wird der neue Coach zwei Akteure nicht begrüßen können. Während Thomas Gaffl nach 32 langen Jahren die Schuhe an den Nagel hängt, ist Roman Inreiter mit dem Hausbau beschäftigt und nimmt sich darum eine Auszeit. "Wir halten Ausschau nach neuen Spielern. Bislang sind wir noch nicht fündig geworden, aber bestrebt, ein, zwei Kicker zu holen", kündigt der Funktionär Transfers an.

"Der Sprung in die obere Tabellenhälfte ist ein realistisches Ziel"

Nicht zuletzt aufgrund der Verpflichtung eines neuen Übungsleiters blickt die SPG der kommenden Saison vorsichtig optimistisch entgegen. "Trotz des katastrophalen Frühjahrs war die Trainingsbeteiling stets ordentlich, wurden die Einheiten im Schnitt von 18 Leuten besucht. Auch die Stimmung im Verein bzw. der Mannschaft war und ist trotz des Absturzes ans Tabellenende ausgezeichnet. Darum glauben wir, den Pfeil wieder in die richtige Richtung drehen und die Rote Laterne ehestmöglich abgeben zu können", so Prinz. "Sollte die Vorbereitung planmäßig verlaufen und uns dann der Start in die neue Saison gelingen, ist der Sprung in die obere Hälfte der Tabelle durchaus möglich und auch ein realistisches Ziel".

