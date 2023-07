Union Münzbach: "Unsere Liga wurde neu aufgestellt, demnach ist es für Prognosen noch zu früh"

Details Montag, 03. Juli 2023 13:46

Auf mäßigem Niveau absolvierte die Sportunion Greisinger Münzbach eine stabile Saison, sammelte im Herbst 14 Punkte, holte im Frühjahr 13 Zähler und landete als Achter in der unteren Tabellenhälfte der 2. Klasse Nord-Ost. "Wir sind nicht über biederen Durchschnitt hinausgekommen und demzufolge im Niemandsland der Tabelle gelandet. Wir hätten uns mehr erwartet und wollten ein paar Plätze weiter oben stehen, hatten im Frühjahr jedoch aus verschiedenen Gründen mit massiven Personalproblemen zu kämpfen", begründet Sektionsleiter Markus Krichbaumer das mäßige Abschneiden.

In der Fremde mit beachtlicher Performance

Die Elf um Spielertrainer Behar Sabani, der mit zwölf Treffern zum erfolgreichsten Union-Torschützen avancierte, feierte nur drei Heimsiege, in der Fremde wussten die Mühlviertler aber durchaus zu gefallen und mussten sich in elf Auswärtsspielen nur drei Mal geschlagen geben. "Seit einigen Jahren tun wir uns auswärts leichter als vor heimischem Publikum, kennen dafür aber nicht den Grund. Denn mit einigen Heimsiegen mehr hätten wir den Sprung in die obere Hälfte der Tabelle geschafft", so Krichbaumer. Obwohl nur fünf Teams weniger Gegentore kassierten und lediglich die Top-Vier der Tabelle mehr Treffer erzielten, reichte es für die Kicker aus dem Bezirk Perg nur zum achten Platz. "Auch wenn wir gegen Top-Teams die eine oder andere heftige Niederlage einstecken mussten, haben wir in einigen Spielen unnötig Punkte liegenlassen. Doch aufgrund von Verletzungen und anderen Gründen hatten wir mit Personalproblemen zu kämpfen, hat demnach die nötige Konstanz gefehlt. Der fünfte oder sechste Rang wäre durchaus möglich gewesen, aus genannten Gründen hat es dazu aber nicht gereicht", weiß der Sektionsleiter.

Keine Transfers

In Münzbach wird an diesem Mittwoch die Vorbereitung in Angriff genommen und am kommenden Samstag, gegen Unterweißenbach, das erste Testspiel bestritten. Bis auf Besar Sabani, der sich auf Vereinssuche befindet, werden sich beim Trainingsauftakt die "üblichen Verdächtigen" einfinden. "Wir haben uns nach möglichen Verstärkungen umgesehen, es hat sich aber nichts ergeben, weshalb sich der aktuelle Kader voraussichtlich nicht ändern wird. Es sind aber auch keine weiteren Abgänge zu erwarten", spricht Markus Krichbaumer von einer ruhigen Sommerpause.

Klare Rangverbesserung erwünscht

Nach dem zuletzt mäßigen Abschneiden soll in der neuen Saison im Mühlviertel der Pfeil nach oben zeigen. "Aufgrund der fehlenden Verstärkungen wird es für einen Platz ganz vorne in der Tabelle vermutlich nicht reichen. Dennoch orientieren wir uns nach oben, wollen einen Schritt nach vorne machen und streben eine klare Rangverbesserung an", meint der Sektionsleiter. "Unsere Liga wurde neu aufgestellt, demnach ist es für Prognosen noch zu früh. So ist die Leistungsstärke der beiden Absteiger aus Arbing und Ernsthofen sowie der nicht weniger als vier 1b-Teams aktuell noch nicht einzuschätzen. Von den bewährten Mitstreitern kristallisiert sich aus heutiger Sicht aber kein Top-Favorit heraus".

