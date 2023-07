Union Baumgartenberg: "Für einen Platz weit vorne in der Tabelle wird es vermutlich nicht reichen"

Details Donnerstag, 13. Juli 2023 12:17

Die Union Baumgartenberg absolvierte in der 2. Klasse Nord-Ost eine solide Saison auf durschnittlichen Niveau, sammelte im Herbst 16 Punkte, fuhr im Frühjahr 17 Zähler ein und landete am fünften Tabellenplatz. "Leider haben wir in beiden Halbsaisonen jeweils den Start verschlafen und sind früh ins Hintertreffen geraten. Dann sind wir in Schwung gekommen, aber da war es für eine Präsenz ganz vorne in der Tabelle schon zu spät. Ein fünfter Rang ist nicht schlecht, die Aufstiegsplätze waren aber weit entfernt", erklärt Neo-Trainer Jakob Burian, der seit dem Ende der Amtszeit von Harald Huber (schwingt inzwischen bei Aufsteiger Perg/Windhaag das Zepter) die Verantwortung trägt.

Bärenstarke Defensive, aber vorne mit Problemen

Die Machländer feierten fünf Heimsiege und behielten in der Fremde vier Mal die Oberhand. Während nur zwei Mannschaften weniger Treffer erzielten, kassierte lediglich der Meister aus St. Valentin weniger Gegentore. "Es ist uns gelungen, die Defensive zu stabilsieren, hat sich die Hintermannschaft über weite Strecken ausgezeichnet präsentiert. In der Offensive hatten wir jedoch mit Problemen zu kämpfen - Michael Königshofer hat zwar 16 Mal getroffen, der 31-Jährige war vorne aber zumeist der Alleinunterhalter", begrundet der neue Coach, der seine aktive Karriere beendet und sich nur noch den Aufgaben als Trainer widmet, die mangelnde Torausbeute. "Auch wenn wir gerne den einen oder anderen Platz weiter vorne gelandet wären, ist es auf der Zielgeraden der Saison exzellent gelaufen. Wir sind in den letzten sechs Partien ungeschlagen geblieben und haben die Meisterschaft mit zwei 5:1-Siegen - gegen Schlusslicht Pierbach/Rechberg und bei Vizemeister Perg/Windhaag - beendet".

Keine Transfers

Am letzten Donnerstag nahmen die Kicker aus dem unteren Mühlviertel die Vorbereitung in Angriff und bestreiten in der kommenden Woche die ersten beiden Testspiele - am Mittwoch gegen Unterweißenbach und am darauffolgenden Samstag gegen Saxen. Torjäger Thomas Könighshofer zog sich im letzten Match einen Kreuzbandriss zu und hängt aufgrund der schweren Verletzung die Schuhe an den Nagel. "Wir haben Ausschau nach adäquatem Ersatz gehalten, sind aber nicht fündig geworden. Sollte nicht etwas Überraschendes passieren, werden wir im Sommer keinen Transfer tätigen", so Burian. "Wir verzeichnen aber auch keine Abgänge, zudem rücken einige Talente aus dem U16-Team nach und verfügen darum über einen relativ jungen Kader".

"Streben erneute Präsenz in den Top-Fünf an"

Nicht zuletzt aufgrund der fehlenden Verstärkungen sowie dem Karriereende von Goalgetter Königshofer wird in Baumgartenberg der Ball flach gehalten. "Auch wenn die Spieler mit der richtigen Einstellung ans Werk gehen und die Trainingsbeteiligung sehr gut ist - im Schnitt werden die Einheiten von rund 20 Akteuren besucht - wird es für einen Platz weit vorne in der Tabelle vermutlich nicht reichen, streben jedoch eine erneute Präsenz in den Top-Fünf an", meint Jakob Burian. "Unsere Liga wurde im Sommer ordentlich durchgemischt, sind mit Arbing und Ernsthofen zwei Absteiger sowie nicht weniger als vier 1b-Teams dabei. Demzufolge ist die Leistungsstärke der Mannschaften aktuell noch nicht wirklich einzuschätzen".

