Union Perg 1b zwingt Tabellenführer in die Knie

Details Samstag, 23. September 2023 16:18

Zum Auftakt des sechsten Spieltages der 2. Klasse Nord-Ost stand die interessante Begegnung zwischen der DSG Union HABAU Perg 1b und der ASKÖ Luftenberg auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenführer trafen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Während das zweite Team des OÖ-Ligisten nach einer bislang ordentlichen Saison am vergangenen Wochenende in Münzbach die erste Niederlage einstecken musste, sind die Mannen von Trainer Simon Aigner seit bereits neun Spielen ungeschlagen und feierten in diesem Zeitraum sechs Siege. Am Freitagabend war für die ASKÖ jedoch Schluss mit lustig, zogen die Luftenberger mit 1:3 den Kürzeren und mussten den Platz erstmals seit 6. Mai als Verlierer verlassen. Das Team von Neo-Coach Franz Waldhör hingegen macht es sich nach dem zweiten Saisonsieg im Vorderfeld der Tabelle gemütlich.

Ligaprimus mit früher Führung - 1b-Team dreht Spiel

Da ASKÖ-Coach Aigner vier Spieler vorgeben musste, trat der Ligaprimus in der Wimtech-Arena ersatzgeschwächt an. Dennoch durften sich die Gäste in einem zerfahrenen Spiel in der Anfangsphase über die Führung freuen, als Thomas Strasser nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle war. Keine fünf Minuten später gab das 1b-Team darauf die passende Antwort - Jasmin Majdankic nickte einen weiten Corner ein. Nach 25 Minuten, Aufregung in der Arena, als Pergs Andreas Friesenecker bei einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter fiel. Der 32-Jährige, der seit über zwei Jahren das Union-Trikot trägt, verrletzte sich dabei schwer und musste mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert werden. Nach einer längeren Unterbrechung war die Waldhör-Elf nicht wirklich geschockt und drehte in Minute 35 das Spiel - Patrick Klammer legte sich den Ball zu einem Freistoß zurecht, zog aus großes Distanz ab, überraschte Gästegoalie Matthias Meissner und fixierte den 2:1-Halbzeitstand.

Perger Joker sticht kurz vor Schluss

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kerschbaumer stemmte sich der Tabellenführer gegen die drohende Niederlage und bestimmte im zweiten Durchgang zunächst das Geschehen, die Gäste konnten zwei, drei klare Chancen aber nicht nutzen. Nach rund einer Stunde schlief das Match ein, waren bei strömendem Regen hüben wie drüben keine nennenswerten Aktionen zu erkennen. In der Schlussphase stellten die Luftenberger auf eine Dreierkette um, intensivierten ihre Offensivbemühungen und waren um den Ausgleich bemüht, die ASKÖ agierte aber nicht zwingend. In Minute 85 lief der Ligaprimus den Hausherren ins offene Messer, als der kurz zuvor eingewechselte Cem Öncel, Neuerwerbung aus Katsdorf, einen Konter erfolgreich zum 3:1-Endstand abschloss.

Andreas Fröller, Sportlicher Leiter ASKÖ Luftenberg:

"Trotz der frühen Führung konnten wir die vielen Ausfällen nicht kompensieren, war der Sieg der disziplinierten und taktisch geschickt agierenden Perger in Summe verdient. Die erste Niederlage seit geraumer Zeit wirft uns nicht aus der Bahn und werden die Köpfe wieder aufrichten. Aufgrund der Verletzungen kommt das spielfreie Wochenende zur richtigen Zeit und wollen dann im Auswärtsspiel gegen Schwertberg 1b in der Tabelle wieder anschreiben".

