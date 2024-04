Nächster Erfolg für ASKÖ Schwertberg 1b – St. Georgen geht erneut leer aus

Details Sonntag, 31. März 2024 17:54

Nichts zu holen gab es für SPG St. Georgen/Langenstein bei ASKÖ Schwertberg 1b. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:0. Auf dem Papier ging ASKÖ Schwertberg 1b als Favorit ins Spiel gegen St. Georgen/Langenstein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte ASKÖ Schwertberg 1b nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Hofer schnürt Doppelpack

Patrick Hofer brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn. In der Folgephase geschah relativ wenig, beide Teams kamen nicht wirklich ins Spiel. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste dann unter Zugzwang, wurden aber immer wieder gestoppt durch viele kleine Fouls im Mittelfeld, woran der Spielfluss auf beiden Seiten litt. Zum Anbruch der Schlussphase folgte dann die Vorentscheidung: Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Hofer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (75.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von ASKÖ Schwertberg 1b.

Zahlen und Fakten

Der Sieg über die SPG St. Georgen/Langenstein, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt ASKÖ Schwertberg 1b von Höherem träumen. ASKÖ Schwertberg 1b verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist ASKÖ Schwertberg 1b so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SPG St. Georgen/Langenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Defensive von St. Georgen/Langenstein muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 37-mal war dies der Fall. Vier Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat die SPG St. Georgen/Langenstein derzeit auf dem Konto. Die Situation von SPG St. Georgen/Langenstein ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen ASKÖ Schwertberg 1b handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Am kommenden Samstag tritt ASKÖ Schwertberg 1b bei der Union Pabneukirchen an, während St. Georgen/Langenstein einen Tag später die SPG Power Packaging Katsdorf Juniors empfängt.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Schwertberg 1b – SPG St. Georgen/Langenstein, 2:0 (1:0)

75 Patrick Hofer 2:0

23 Patrick Hofer 1:0

Details

