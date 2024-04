Neunter Sieg in Serie! Union Arbing aktuell einfach nicht zu stoppen

Details Montag, 22. April 2024 21:54

Die Union Arbing trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen ASKÖ Schwertberg 1b davon. Einen packenden Auftritt legten die Arbinger dabei jedoch nicht hin – es reichte am Ende aber, um eine eindrucksvolle Serie zu prolongieren. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das die Gastgeber letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatten.

Kragl schießt Goldtor

Erwartungsgemäß waren die Hausherren von Beginn an über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haderten über weite Strecken aber immer wieder im vorderen Drittel mit der nötigen Durchschlagskraft. Es war die 23. Minute, als Michael Kragl nach einem fatalen Ballverlust der Schwertberger Hintermannschaft vor 150 Fans einen Treffer für Arbing sicherstellte. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte der Union Arbing der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Zahlen und Fakten

Nachdem Arbing hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist die Union Arbing weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Offensiv konnte Arbing in der 2. Klasse Nord-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 45 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Union Arbing sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage belegt ASKÖ Schwertberg 1b weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Mit insgesamt 37 Zählern befindet sich Arbing voll in der Spur. Die Formkurve von ASKÖ Schwertberg 1b dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für die Union Arbing ist die Union Pabneukirchen (Samstag, 19:00 Uhr). ASKÖ Schwertberg 1b misst sich am selben Tag mit der Sportunion Greisinger Münzbach (14:15 Uhr).

2. Klasse Nord-Ost: Union Arbing – ASKÖ Schwertberg 1b, 1:0 (1:0)

23 Michael Kragl 1:0

Details

