Spannendes Juniors-Duell endet mit knappem Sieg für SPG Katsdorf gegen ASKÖ Schwertberg 1b

Details Sonntag, 19. Mai 2024 16:49

In einer hart umkämpften Partie der 23. Runde in der 2. Klasse Nord-Ost (OÖ) sicherten sich die SPG Katsdorf Juniors einen späten 2:1-Sieg gegen ASKÖ Schwertberg 1b. Der entscheidende Treffer fiel in den letzten Minuten des Spiels, was die Spannung bis zum Schlusspfiff hochhielt. Patrick Wegschaider wurde zum Helden des Tages, als er sein Team in der 50. Minute in Führung brachte.

Früher Rückschlag und rasche Antwort der Katsdorfer

Die Partie begann mit hohem Tempo, als die ASKÖ Schwertberg 1b bereits in der 27. Minute durch einen Treffer von Patrick Hofer in Führung gingen. Dieser frühe Rückschlag setzte die Heimmannschaft unter Druck, die jedoch nicht lange auf sich warten ließ, um zu reagieren. Phillip Schneeberger zeigte in der 38. Minute seine Klasse, indem er für die Katsdorfer den Ausgleich erzielte. Dieser Treffer gab den SPG Katsdorf Juniors neuen Auftrieb und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams die Chance auf die Führung hatten.

Spannende zweite Halbzeit mit spätem Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel kamen die SPG Katsdorf Juniors motiviert aus der Kabine und suchten nach der Führung. Der Druck zahlte sich aus, als Patrick Wegschaider in der 50. Minute das entscheidende Tor zum 2:1 schoss. Sein präziser Schuss ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance und brachte das Publikum zum Toben. Trotz weiterer Angriffe von ASKÖ Schwertberg 1b, die alles versuchten, um den Ausgleich zu erzielen, stand die Verteidigung der Katsdorfer sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen der Gäste, doch die SPG Katsdorf Juniors hielten dem Druck stand und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit dem Schlusspfiff, der nach einer Minute Nachspielzeit ertönte, konnten die Spieler der SPG Katsdorf Juniors ihren hart erkämpften Sieg feiern.

2. Klasse Nord-Ost: SPG Katsdorf Juniors : ASKÖ Schwertberg 1b - 2:1 (1:1)

50 Patrick Wegschaider 2:1

38 Phillip Schneeberger 1:1

27 Patrick Hofer 0:1

