10 Arbinger holen in Naarn Last-Minute-Punkt

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 12:02

In einem hart umkämpften Spiel trennte sich die DSG Union Naarn 1b mit einem 1:1-Unentschieden von der Union Arbing. Die Partie, die in der 25. Runde der 2. Klasse Nord-Ost stattfand, bot am Mittwochabend vor allem in den Schlussminuten große Dramatik. Während die zweite Mannschaft des Landesligisten in der ersten Halbzeit in Führung ging, gelang den Gästen kurz vor Schluss in Unterzahl der Ausgleich.

1b-Team geht mit dem Pausenpfiff in Führung

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Es dauerte bis zur 3. Minute, ehe der erste Abschluss durch Arbings Simon Schatz zu verzeichnen war. Die Heimischen traten in der 8. Minute zum ersten Mal offensiv in Erscheinung, doch nennenswerte Aktionen blieben aus. Beide Teams waren bemüht, ohne jedoch zu zwingenden Chancen zu kommen.

Das Match verlief weiterhin ereignisarm, abgesehen von einem Fernschuss von Naarn-Kapitän Sebastian Kreimer in der 36. Minute, der jedoch über das Fangnetz flog. Dann folgte eine vielversprechende Aktion der Gäste: Kranzer hatte nach einem Freistoß in der 45. Minute eine gute Chance. Doch es waren die Naarner, die kurz vor dem Pausenpfiff zuschlugen - der für Florian Moser eingewechselte Paul Kastner besiegelte den 1:0-Halbzeitstand.

Gäste nur noch zu zehnt - Pachinger gleicht aus

Mit einem knappen Vorsprung ging das 1b-Team in die zweite Halbzeit. Arbing erhöhte nach der Pause den Druck, daraus resultierte in der 59. Minute eine Top-Chance für Panzer, doch das Tor blieb aus. Die zweite Halbzeit plätscherte ohne nennenswerten Aktionen dahin. In der Schlussphase nahm das Match dann aber doch Fahrt auf.

In der 83. Minute sah Arbings Michael Kragl die Ampelkarte, was die Gäste in Unterzahl brachte. Trotz dieses Rückschlags blieben die Gäste kämpferisch und bewiesen Moral. In der 88. Minute gelang den dezimierten Arbingern der Ausgleich. Nach einem Freistoß von Moritz Pachinger sprange der Ball via Latte ins Tor. Schiedsrichter Akbel zeigte vier Minuten Nachspielzeit an, doch keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer erzielen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Dominik Wohlmuth erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.