ASKÖ Luftenberg triumphiert über Union Münzbach mit 3:0

Im spannenden Aufeinandertreffen der 25. Runde der 2. Klasse Nord-Ost zwischen ASKÖ Luftenberg und Union Münzbach sicherten sich die Luftenberger einen souveränen 3:0-Sieg. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs gelang es den Gastgebern, in der zweiten Halbzeit gleich dreimal zu treffen und die Partie klar für sich zu entscheiden. Besonders Florian Huemer, Daniel Schelmbauer und Güngör Gül trugen maßgeblich zu diesem Erfolg bei.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancen

Das Spiel startete intensiv und mit viel Einsatz von beiden Seiten. Bereits in der 6. Minute sorgten die Luftenberger für Gefahr vor dem Münzbacher Tor, als ein starker Schuss aus 16 Metern abgefälscht wurde und knapp am Tor vorbeiging. Die Anfangsminuten waren geprägt von schnellem und druckvollem Spiel, doch beide Teams konnten keine zwingenden Chancen herausspielen.

In der 17. Minute sorgte eine fragwürdige Aktion im Strafraum der Münzbacher für Diskussionen. Es schien, als hätte ein Verteidiger der Gäste im Sechzehner regelwidrig eingegriffen, doch der Schiedsrichter entschied nicht auf Elfmeter. Dies führte zu Unmut bei den Fans der ASKÖ Luftenberg.

Bis zur Halbzeitpause blieben klare Torchancen Mangelware. Beide Mannschaften zeigten sich defensiv stabil und ließen wenig zu. Es ging mit einem 0:0 in die Kabinen, und es war klar, dass die zweite Hälfte entscheidend sein würde.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kamen die Luftenberger deutlich entschlossener aus der Kabine. In der 48. Minute war es schließlich Güngör Gül, der den Bann brach und das 1:0 für die ASKÖ Luftenberg erzielte. Sein Treffer war das Ergebnis eines schnellen Angriffs, der die Münzbacher Abwehr überraschte.

Die Gäste versuchten, schnell zu antworten und hatten in der 53. Minute eine große Chance, als ein Spieler von Union Münzbach den Ball kurz vor dem Tor vor die Füße bekam. Sein Schuss schien zunächst perfekt platziert, doch der Wind lenkte den Ball knapp am Tor vorbei. Diese vergebene Möglichkeit schien die Moral der Münzbacher zu brechen. In der 71. Minute baute Daniel Schelmbauer die Führung der Luftenberger auf 2:0 aus. Obwohl Union Münzbach zu diesem Zeitpunkt das Spielgeschehen dominierte, waren es die Gastgeber, die effektiver ihre Chancen nutzten. Schelmbauer verwertete einen präzisen Pass aus dem Mittelfeld und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance.

Den Schlusspunkt setzte Florian Huemer in der 81. Minute. Sein Treffer zum 3:0 entschied das Spiel endgültig zugunsten der ASKÖ Luftenberg. Die Münzbacher hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Mit diesem Sieg sicherte sich die ASKÖ Luftenberg drei wichtige Punkte und zeigte eine starke Leistung, besonders in der zweiten Halbzeit. Union Münzbach konnte ihre Chancen nicht nutzen und musste letztlich eine deutliche Niederlage hinnehmen. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:0 für die Gastgeber.

2. Klasse Nord-Ost: Luftenberg : Münzbach - 3:0 (0:0)

81 Florian Huemer 3:0

71 Daniel Schelmbauer 2:0

48 Güngör Gül 1:0

