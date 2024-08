SV Steyregg dominiert DSG Union Perg 1b mit 3:0

Details Freitag, 16. August 2024 16:21

Die Begegnung zwischen DSG Union HABAU Perg 1b und dem Sportverein Steyregg in der 2. Klasse Nord-Ost endete mit einem klaren 3:0-Sieg für die Gäste. In einem Spiel, das durch hohe Temperaturen geprägt war, gelang es den Steyreggern, früh die Führung zu übernehmen und diese bis zum Schluss souverän zu verteidigen. Trotz einiger Chancen konnte die DSG Union Perg 1b keinen Treffer erzielen.

Frühe Führung durch Steyregg

Nach dem Anpfiff zeigte sich schnell, dass die Steyregger entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Die ersten Minuten des Spiels blieben jedoch ohne klare Torchancen, was wohl auch den hochsommerlichen Temperaturen von 34 Grad geschuldet war.

Der erste entscheidende Moment kam in der 36. Minute, als Leon Luis Zimmer den SV Steyregg mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer schien den Gästen Aufwind zu geben, und nur wenige Minuten später, in der 42. Minute, hatte die DSG Union Perg 1b eine Freistoßchance, die jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Noch vor dem Halbzeitpfiff konnte Steyregg ein weiteres Tor nachlegen. In der 45. Minute erhöhte Pergs Alexander Ebner unfreiwillig auf 2:0 für die Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Gäste konnten zufrieden auf ihre Leistung in den ersten 45 Minuten zurückblicken.

Perger Chancen bleiben ungenutzt

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die DSG Union Perg 1b. In der 49. Minute verpasste Pilz knapp den Anschlusstreffer, als sein Abschluss nur knapp am Tor vorbeiging. Dies war eine von mehreren Gelegenheiten, bei denen die Perger ihre Chancen nicht nutzen konnten.

Steyregg hingegen zeigte sich effizienter vor dem Tor. In der 70. Minute war es Manuel Rene Bachleitner, der das dritte Tor für die Gäste erzielte und damit die Entscheidung im Spiel herbeiführte. Der Treffer zum 3:0 war für die DSG Union Perg 1b ein schwerer Schlag, von dem sich das Team nicht mehr erholen konnte.

Trotz weiterer Bemühungen und einiger Aktionen, wie einem Freistoß von Lengauer und mehreren Angriffen, blieben die Perger ohne Torerfolg. Die Gäste aus Steyregg verteidigten ihre Führung souverän und ließen keine weiteren Chancen zu.

Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 3:0-Sieg für den Sportverein Steyregg. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und nutzte ihre Chancen effizient, während die DSG Union Perg 1b trotz einiger guter Möglichkeiten keinen Treffer erzielen konnte. Dieser Sieg markiert einen gelungenen Start in die neue Saison für die Steyregger.

Stimme zum Spiel

Harald Huber (Trainer SV Steyregg):

„Wir haben uns einen Sieg vorgenommen und der war am Ende in der Höhe auch verdient. Perg war bei Standardsituationen immer gefährlich, wir haben das aber gut lösen können. Das Team hat alles gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Hitze hat kein besseres Fußballspiel zugelassen, es war schon sehr heiß gestern. Das war aber trotzdem eine super Leistung von der gesamten Mannschaft. Jetzt schauen wir schon aufs nächste Spiel."

Der Beste: Wael Ashkar (LM, Steyregg)

2. Klasse Nord-Ost: DSG Union Perg 1b : Steyregg - 0:3 (0:2)

70 Manuel Rene Bachleitner 0:3

45 Eigentor durch Alexander Ebner 0:2

36 Leon Luis Zimmer 0:1

