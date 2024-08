Union Münzbach dominiert SPG NNK/St. Florian Juniors mit klarem 4:0-Sieg

Details Samstag, 17. August 2024 00:47

Die Union Münzbach startete ihre Saison in der 2. Klasse Nord-Ost mit einem eindrucksvollen 4:0-Heimsieg gegen die SPG NNK/St. Florian Juniors. In einem einseitigen Spiel ließ die Mannschaft aus Münzbach keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Mit einer 3:0-Führung zur Halbzeit und einem weiteren Treffer in der zweiten Hälfte sicherte sich die Union Münzbach einen hochverdienten Sieg.

Frühe Führung und Dominanz in der ersten Halbzeit

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei die Union Münzbach von Anfang an die Spielkontrolle übernahm. Bereits in der 16. Minute konnte Jürgen Krichbaumer nach einem zentralen Abschluss von Laszlo Lengyel eiskalt abstauben und erzielte das 1:0 für die Münzbacher. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den weiteren Spielverlauf.

Nur zwölf Minuten später, in der 28. Minute, erhöhte Bernhard Buchmayr nach einer perfekt getretenen Ecke von Markus Sigmund per Kopf auf 2:0. Die Union Münzbach zeigte sich in dieser Phase äußerst effizient und ließ der SPG NNK/St. Florian Juniors kaum Raum zur Entfaltung.

Die Gäste aus Niederneukirchen hatten große Schwierigkeiten, mit dem Tempo der Union Münzbach mitzuhalten. Dies spiegelte sich auch in den weiteren Spielminuten wider, in denen die Münzbacher weiterhin das Spielgeschehen dominierten. In der 31. Minute war eine leichte Verbesserung im Spiel der SPG zu erkennen, aber es blieb bei zaghaften Ansätzen. Die Union Münzbach ließ nicht nach und belohnte sich kurz vor der Halbzeit mit dem dritten Treffer. Mario Neugschwandtner vollendete in der 44. Minute nach starker Vorbereitung von Jürgen Krichbaumer zum 3:0-Pausenstand.

Weiteres Tor und souveräne Spielkontrolle in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte die Union Münzbach ihre Dominanz fort. In der 58. Minute krönte Laszlo Lengyel einen perfekten Spielzug, eingeleitet durch einen Laufpass von Markus Sigmund und eine Vorlage von Mario Neugschwandtner, mit dem 4:0. Trotz dieses komfortablen Vorsprungs ließ die Heimmannschaft nicht locker und kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen.

In der Folge ließ die Effizienz der Münzbacher allerdings etwas nach. Die Gäste konnten in der 39. Minute ihren ersten Abschluss verzeichnen, der jedoch weit über und neben das Tor ging. In der 59. Minute war zu erkennen, dass Münzbach etwas nachgelassen hatte, dennoch blieb die Überlegenheit klar ersichtlich. In der 75. Minute verpasste Jakob Gruber nach einer guten Flanke von Andreas Langthaler knapp das Tor per Kopfball.

In den letzten Minuten des Spiels hielten die Münzbacher den Ballbesitz weiterhin auf ihrer Seite, konnten jedoch keine weiteren Tore mehr erzielen. Die SPG NNK/St. Florian Juniors hatte zu keinem Zeitpunkt des Spiels gefährliche Torchancen und konnte dem Druck der Gastgeber nicht standhalten.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete das Spiel verdient mit einem 4:0-Sieg für die Union Münzbach. Ein beeindruckender Saisonstart für die Heimmannschaft, die nächste Woche gegen die UPK Pabneukirchen antreten wird.

2. Klasse Nord-Ost: Münzbach : SPG NNK/St. Florian Jrs - 4:0 (3:0)

58 Laszlo Lengyel 4:0

44 Mario Neugschwandtner 3:0

28 Bernhard Buchmayr 2:0

16 Jürgen Krichbaumer 1:0

