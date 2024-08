Absteiger findet in Ernsthofen zurück in die Spur

Details Sonntag, 18. August 2024 19:46

Zum Saisonauftakt der 2. Klasse Nord-Ost empfing der SC Ernsthofen die SPG Perg/Windhaag. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte sich Perg/Windhaag letztlich deutlich mit 3:0 durch. In einer spannenden Begegnung zeigte sich insbesondere Alexander Muttenthaler von seiner besten Seite und erzielte zwei der drei Treffer des Absteigers.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Perg/Windhaag übernahm früh die Initiative und konnte bereits in der zweiten Spielminute die erste Ecke verbuchen. Trotz des engagierten Starts beider Teams blieb es zunächst ruhig vor den Toren. Eine spannende Szene ereignete sich in der 20. Minute, als Jonas Pilsl den Ball ins Netz brachte, der Schiedsrichter jedoch auf Abseits entschied und den Treffer nicht anerkannte. So blieb es beim 0:0.

Die Gastgeber versuchten ihrerseits, Akzente zu setzen, doch die Abwehr von Perg/Windhaag zeigte sich stabil und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Auch nach der Halbzeit blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. In der 55. Minute wäre beinahe das erste Tor gefallen: Alexander Muttenthaler bekam einen Steckpass in die Tiefe, doch der SC-Torwart war rechtzeitig zur Stelle und vereitelte die Gelegenheit.

Muttenthaler stellt für Gäste Weichen auf Sieg

In der 65. Minute war es dann soweit: Alexander Muttenthaler erzielte das erste Tor der Partie und brachte Perg/Windhaag mit 1:0 in Führung. Die Gäste zeigten nun deutlich mehr Offensivdrang und erhöhten den Druck auf den SC Ernsthofen. In der 82. Minute war es erneut Muttenthaler, der nach einer sehenswerten Kombination den Ball zum 2:0 ins Netz beförderte. Die Ernsthofner hatten in dieser Phase des Spiels kaum noch etwas entgegenzusetzen und mussten die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

In den Schlussminuten versuchte der SC, noch einmal alles nach vorne zu werfen, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch die Defensive von Perg/Windhaag stand sicher und ließ keine gefährlichen Aktionen der Gastgeber zu. Stattdessen setzten die Gäste in der 90. Minute den Schlusspunkt: Alp-Eren Kaldirim traf zum 3:0 und besiegelte damit den verdienten Sieg des Absteigers.

