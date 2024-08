4:0! SPG Perg/Windhaag fertigt Pierbach/Rechberg ab

Details Freitag, 23. August 2024 21:16

In der zweiten Runde der 2. Klasse Nord-Ost traf die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag auf die SPG Pierbach/Rechberg. Das Heimteam zeigte von Beginn an eine starke Leistung und dominierte die Partie klar. Am Ende stand ein überzeugender 4:0-Sieg zu Buche, der vor allem durch eine starke zweite Halbzeit und zwei Tore von Rene Baumgartner besiegelt wurde.

Absteiger mit verdienter Führung

Mit dem Anpfiff des Spiels machten die Gastgeber sofort Druck und zeigten ihre offensive Ausrichtung. Bereits in der zweiten Minute setzte Muttenthaler den ersten Abschluss über das Tor, was einen Vorgeschmack auf die kommenden Angriffe gab. In den folgenden Minuten erspielte sich Perg/Windhaag mehrere gute Chancen. Gashi war ein ständiger Unruheherd und bereitete mehrfach gefährliche Situationen vor.

Nach gut einer halben Stunde belohnten sich die Gastgeber für ihre Bemühungen. In der 30. Minute legte Muttenthaler den Ball quer, sodass Nikolas Wallner problemlos zum 1:0 einnetzen konnte. Diese Führung hätte kurz vor der Halbzeit noch ausgebaut werden können, aber mehrere gute Gelegenheiten blieben ungenutzt. Unter anderem scheiterten Kaldirim und Muttenthaler am gut parierenden Gästegoalie Hackl.

Perg/Windhaag legt drei Tore nach

In der zweiten Halbzeit setzte der absteiger seine dominierende Spielweise fort. Bereits in der 47. Minute jubelten die Heimfans über ein vermeintliches 2:0, das jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Doch nur drei Minuten später war es dann soweit: Agim Gashi erzielte das 2:0 für Perg/Windhaag.

Die Gäste schafften es nicht, nennenswerte Gegenwehr zu leisten. Auch wenn sie durch Michael Huber eine Chance hatten, scheiterte Huber am gut aufgelegten Torwart Gruber. Stattdessen erhöhte Perg/Windhaag weiter den Druck und kam zu weiteren guten Gelegenheiten.

In der 77. Minute traf Rene Baumgartner zum 3:0 und nur eine Minute später erhöhte Baumgartner auf 4:0. Beide Tore waren der endgültige Todesstoß für Pierbach/Rechberg, die nun auch moralisch keinen Widerstand mehr leisten konnten. Die Überlegenheit der Gastgeber war in dieser Phase des Spiels erdrückend.

Gaisberger sieht Rot

In den letzten Minuten des Spiels wurde Pierbach/Rechberg durch eine Rote Karte für Matthias Gaisberger zusätzlich geschwächt. Gaisberger musste das Spielfeld nach einem groben Foulspiel verlassen.

Schließlich endete das Spiel nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem klaren 4:0-Sieg für Perg/Windhaag. Die Gastgeber konnten somit ihren zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feiern und ihre starke Form unterstreichen. Insgesamt war es ein überzeugender Auftritt von Perg/Windhaag, das sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigten und völlig verdient als Sieger vom Platz ging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian (5005 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.