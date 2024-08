Überzeugender Sieg für SPG St. Georgen/Langenstein gegen ASKÖ Schwertberg 1b

Details Sonntag, 25. August 2024 16:10

In der zweiten Runde der 2. Klasse Nord-Ost (OÖ) traf ASKÖ Schwertberg 1b auf SPG St. Georgen/Langenstein. Die Gäste dominierten von Beginn an das Spiel und sicherten sich mit einem Endstand von 1:4 einen klaren Auswärtssieg. Bereits zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 0:4 hinten, was die Aufgabe in der zweiten Hälfte nahezu unmöglich machte.

Blitzstart von SPG St. Georgen/Langenstein

Das Spiel startete mit einem frühen Paukenschlag: Bereits in der 9. Minute ging SPG St. Georgen/Langenstein durch Eduard Zele mit 0:1 in Führung. Nur zwei Minuten später legten die Gäste nach. Orhan Taskin erzielte in der 11. Minute das 0:2 und brachte damit ASKÖ Schwertberg 1b schon früh in Bedrängnis. Es war klar, dass die Heimmannschaft sich schnell steigern musste, um das Spiel noch drehen zu können.

Die Überlegenheit der Gäste wurde auch weiterhin deutlich. In der 23. Minute gelang Eduard Zele sein zweites Tor des Tages und erhöhte den Spielstand auf 0:3 für SPG St. Georgen/Langenstein. Die Gäste spielten sich in einen Rausch und zeigten eine beeindruckende Offensivleistung.

ASKÖ Schwertberg 1b fand kaum Mittel, um dem Druck standzuhalten. In der 39. Minute erhöhte Georgel-Mihaita Boboi schließlich auf 0:4. Dies war gleichzeitig der Halbzeitstand und spiegelte die Dominanz von SPG St. Georgen/Langenstein wider.

Ehrentreffer für ASKÖ Schwertberg 1b und Gelb-Rote Karte

Nach der Pause schalteten die Gäste einen Gang zurück und verwalteten ihre komfortable Führung. ASKÖ Schwertberg 1b kam etwas besser ins Spiel, doch das Ergebnis schien bereits besiegelt.

Die Gastgeber wollten sich jedoch nicht kampflos geschlagen geben. In der 73. Minute erzielte Alexander Mair das 1:4 für ASKÖ Schwertberg 1b und sorgte damit für den Ehrentreffer. Trotz dieses Treffers konnte die Heimmannschaft keine ernsthafte Aufholjagd starten.

In der 81. Minute kam es zu einer weiteren unschönen Szene, als Besar Sabani von ASKÖ Schwertberg 1b wegen Kritik gegen den Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte sah. Dies machte die Aufgabe für die Gastgeber noch schwieriger, und sie mussten die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten.

In der 90. Minute wurde eine Nachspielzeit von fünf Minuten angekündigt, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Schließlich endete das Spiel nach 92 Minuten mit einem klaren 1:4-Sieg für SPG St. Georgen/Langenstein.

2. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Schwertberg 1b : St. Georgen/Langenstein - 1:4 (0:4)

73 Alexander Mair 1:4

39 Georgel-Mihaita Boboi 0:4

23 Eduard Zele 0:3

11 Orhan Taskin 0:2

9 Eduard Zele 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.