DSG Union Naarn 1b triumphiert mit 4:0 über Union Arbing

In einem überzeugenden Heimspiel setzte sich die DSG Union Naarn 1b gegen die Union Arbing klar mit 4:0 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 1:0 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Hervorzuheben sind die Leistungen von Thomas Stadlbauer und Lukas Fabian, die maßgeblich zum Sieg beitrugen.

Frühe Führung durch Tobias Aichmayr

Das Spiel begann mit einem frühen Angriffsdruck der DSG Union Naarn 1b. Bereits in der 13. Minute gelang Tobias Aichmayr das erste Tor des Abends. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und es entwickelte sich eine zunehmend einseitige Partie. Trotz einiger Gegenangriffe konnte die Union Arbing keine gefährlichen Akzente setzen.

Die erste Halbzeit blieb ansonsten weitgehend ereignislos, da die DSG Union Naarn 1b die Kontrolle über das Spiel behielt und die Arbinger kaum Chancen zuließen. Mit der knappen 1:0-Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff setzte die DSG Union Naarn 1b ihre Dominanz fort. Bereits in der 51. Minute erhöhte Lukas Fabian auf 2:0. Mit einem starken Abschluss ließ er dem Torwart der Union Arbing keine Chance und baute den Vorsprung der Heim-Mannschaft aus. Die Gäste wirkten zunehmend verunsichert und hatten weiterhin Schwierigkeiten, ihr Spiel aufzuziehen.

Nur sieben Minuten später, in der 58. Minute, schlug Thomas Stadlbauer zum ersten Mal an diesem Abend zu. Sein Treffer zum 3:0 markierte die Vorentscheidung in dieser Partie. Stadlbauer zeigte eine hervorragende Leistung und war ein ständiger Gefahrenherd für die Defensive der Union Arbing. Die Gastgeber spielten nun befreit auf und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Thomas Stadlbauer in der 83. Minute. Mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 4:0 besiegelte er den hochverdienten Sieg der DSG Union Naarn 1b. Die Union Arbing konnte diesem Sturmlauf nichts mehr entgegensetzen und musste sich letztendlich klar geschlagen geben.

2. Klasse Nord-Ost: Union Naarn 1b : Arbing - 4:0 (1:0)

83 Thomas Stadlbauer 4:0

58 Thomas Stadlbauer 3:0

51 Lukas Fabian 2:0

13 Tobias Aichmayr 1:0

