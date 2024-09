SC Ernsthofen unterliegt Pabneukirchen in torreichem Duell

Details Sonntag, 01. September 2024 12:59

Im Spiel der 3. Runde der 2. Klasse Nord-Ost traf der SC Ernsthofen auf die Union Pabneukirchen und musste sich trotz beherztem Einsatz am Ende mit 2:5 geschlagen geben. Die Gäste aus Pabneukirchen legten einen furiosen Start hin und gingen früh in Führung. Der SC Ernsthofen kämpfte tapfer, konnte jedoch den Rückstand nicht mehr aufholen.

Furioser Start von Pabneukirchen

Kaum war das Spiel angepfiffen, setzten die Gäste aus Pabneukirchen ein erstes Ausrufezeichen. Bereits in der 4. Minute erzielte Christoph Kurzmann das 0:1 für Pabneukirchen durch einen Elfmeter.

Nach dem frühen Nackenschlag für die Hausherren war das Spielgeschehen ausgeglichen und beide Mannschaften schenkten sich nichts, es ging hin und her. Pabneukirchen blieb jedoch die effektivere Mannschaft. In der 29. Minute erhöhte Manuel Gruber nach einem langen Ball und einem Lupfer über den Ernsthofner Torhüter auf 0:2. Nur wenige Minuten später fiel dann fast der nächste Treffer für so effiziente Gäste, das Aluminium bewahrte den SC vor einem weiteren Rückschlag.

Die Dominanz von Pabneukirchen setzte sich aber fort, und in der 37. Minute fiel das 0:3, als Andreas Biro das Spielgerät ins eigene Tor lenkte. So ging es mit einem für die Ernsthofner ernüchternden 0:3 in die Halbzeitpause.

Ernsthofen zeigt Moral, Pabneukirchen bleibt effizient

In der zweiten Halbzeit kam der SC Ernsthofen entschlossen aus der Kabine und drängte auf den Anschlusstreffer. In der 51. Minute hatte die Heimmannschaft ihre erste gute Torchance, konnte diese jedoch nicht nutzen. Kurz darauf, in der 53. Minute, landete ein Freistoß der Ernsthofner an der Latte.

Endlich, in der 63. Minute, war es dann so weit. Lukas Eisenhuber erzielte das 1:3 und brachte den SC Ernsthofen zurück ins Spiel. Die Hoffnung währte jedoch nicht lange, denn Pabneukirchen schlug in der 82. Minute erneut zu. Manuel Gruber traf zum zweiten Mal an diesem Tag und stellte den alten Drei-Tore-Abstand wieder her.

Doch damit nicht genug: In der 84. Minute erhöhte Michael Ebner auf 1:5 für die Gäste und machte damit endgültig den Sack zu. Trotz des hohen Rückstands zeigte der SC Ernsthofen Moral und kam durch Mattias Staudecker in der 89. Minute noch zum 2:5. Doch für eine Aufholjagd war es zu spät. Der Schlusspfiff ertönte nach zwei Minuten Nachspielzeit, und das Spiel endete mit einem verdienten 2:5-Sieg für Union Pabneukirchen.

2. Klasse Nord-Ost: Ernsthofen : Pabneukirchen - 2:5 (0:3)

89 Mattias Staudecker 2:5

84 Michael Ebner 1:5

82 Manuel Gruber 1:4

63 Lukas Eisenhuber 1:3

37 Eigentor durch Andreas Biro 0:3

29 Manuel Gruber 0:2

4 Christoph Kurzmann 0:1

