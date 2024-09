SPG Stahl Linz/Ebelsberg triumphiert gegen ASKÖ Treffling

Details Montag, 02. September 2024 19:54

In einem einseitigen Spiel der 2. Klasse Nord-Ost setzte sich die SPG Stahl Linz/Ebelsberg klar mit 4:0 gegen die ASKÖ Treffling durch. Trotz eines zähen Beginns fanden die Gäste nach und nach in ihren Rhythmus und ließen den Trefflingern letztlich keine Chance. Die starke Leistung von Darius Neamtu und Benjamin Sylemani, die jeweils doppelt trafen, sicherten den verdienten Sieg für die Stahl-Kicker.

Ausgeglichener erster Abschnitt

Das Spiel begann mit einem nervösen Start beider Teams. Man neutralisierte sich großteils gut gegenseitig, es sprangen aber dennoch auf beiden Seiten Chancen heraus. Die konnten vorerst allesamt nicht genützt werden, bis es kurz vor der Pause dann doch klingelte. Die erste echte Torchance bot sich den Gästen aus Linz erst in der 42. Minute, als Benjamin Sylemani nach einer Hereingabe von der rechten Seite einen entscheidenden Moment nutzte und die Linzer mit einem präzisen Abschluss in Führung brachte. Diesen knappen Vorsprung nahmen die Gäste mit in die Pause, während die Trefflinger trotz vielversprechender Leistung vorerst leer dastanden.

Starke zweite Hälfte der Gäste

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Stahl-Kicker den Druck. Nur drei Minuten später, in der 60. Minute, starteten die Linzer einen schnellen Konter, den Sylemani erneut eiskalt abschloss und auf 2:0 erhöhte.

Die ASKÖ Treffling versuchte, sich von diesem Rückschlag zu erholen, kam aber nicht mehr ganz so gut in Tritt wie im ersten Durchgang. Die Gastgeber waren sichtlich bemüht, den Anschluss zu finden, doch die Gäste aus Linz ließen nichts anbrennen und stellten nur eine Minute nach ihrem zweiten Treffer die Weichen endgültig auf Sieg.

In der 64. Minute setzte Darius Neamtu die Serie fort. Über die linke Seite kommend, erzielte er das 3:0 und ließ den Trefflingern kaum noch Hoffnung auf eine Rückkehr ins Spiel. Der Torhunger der Gäste war jedoch noch nicht gestillt. In der 75. Minute gelang Neamtu, nach einem hervorragenden Zuspiel von Kapitän Schadalov, ein weiteres Tor.

Insgesamt war es eine dominante Vorstellung der Gäste, die insbesondere in der zweiten Halbzeit ihre Klasse zeigten und die Trefflinger in allen Belangen übertrafen. Für die ASKÖ Treffling bleibt nur die Hoffnung, im nächsten Spiel einen besseren Auftritt hinzulegen.

Stimme zum Spiel

Endrico Schmoll (Trainer SPG Stahl Linz/Ebelsberg):

„Das war ein wichtiger Sieg für uns und nun schon der zweite in Folge nach dem nicht ganz so guten Start. Das Ergebnis geht so in Ordnung und wir haben wieder kein Gegentor bekommen, das war sehr toll für uns."

2. Klasse Nord-Ost: Treffling : Stahl/Ebelsberg - 0:4 (0:1)

75 Darius Neamtu 0:4

64 Darius Neamtu 0:3

61 Benjamin Sylemani 0:2

42 Benjamin Sylemani 0:1

