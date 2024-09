DSG Union Naarn 1b macht gegen Ernsthofen halbes Dutzend voll

Details Samstag, 07. September 2024 19:04

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer im Donauwell-Stadion, als die DSG Union Naarn 1b den SC Ernsthofen in der vierten Runde der 2. Klasse Nord-Ost mit einem deutlichen 6:0 besiegte. Vor allem Noah Huber glänzte mit einem Hattrick und führte sein Team zu einem beeindruckenden Sieg. Die Gäste aus Ernsthofen konnten kaum Gegenwehr leisten und wurden regelrecht überrollt.

Huber bringt Naarn in Front

Bereits in der 2. Minute hatte Tobias Aichmayr die erste gute Gelegenheit, doch sein Schuss landete nur am Pfosten. Ein hart umkämpftes Spiel zeichnete sich ab, als in der 18. Minute ein Kopfzusammenprall für eine kurze Unterbrechung sorgte. Beide Spieler konnten jedoch weitermachen.

Es dauerte bis zur 40. Minute, ehe das erste Tor fiel. Noah Huber brachte Naarn mit 1:0 in Führung. Die Gäste konnten bis dahin nur wenig entgegensetzen und hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Die Halbzeit endete mit einer knappen Führung der Hausherren.

Torregen in der zweiten Hälfte

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte die DSG ihren Offensivdrang fort. In der 50. Minute vergab Tobias Aichmayr eine große Chance, als sein Lupfer knapp das Tor verfehlte. Doch nur eine Minute später war es wieder Noah Huber, der zum 2:0 einnetzte und seine starke Leistung bestätigte.

Die Defensive von Ernsthofen hatte weiterhin alle Hände voll zu tun, und in der 62. Minute erzielte Manuel Kraus das 3:0 für die Hausherren. Die Gäste wirkten zunehmend frustriert und konnten den Druck der Naarner kaum standhalten. In der 66. Minute komplettierte Noah Huber seinen Dreierpack und erhöhte auf 4:0.

Nach einer weiteren Trinkpause in der 71. Minute schaltete die DSG keinen Gang zurück. Julian Zimmermann markierte in der 79. Minute das 5:0, und das Spiel war längst entschieden. Doch das Team von Markus Katzenschläger hatte noch nicht genug. In der 90. Minute setzte Tobias Aichmayr den Schlusspunkt und erzielte das 6:0, womit er den Endstand besiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian (5280 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

