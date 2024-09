Knapper Heimsieg für Perg/Windhaag gegen mutige SPG St. Georgen/Langenstein

Details Montag, 09. September 2024 21:15

In einem umkämpften Spiel der 4. Runde der 2. Klasse Nord-Ost konnte sich Perg/Windhaag knapp mit 1:0 gegen St. Georgen/Langenstein durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten fiel das einzige Tor bereits in der ersten Halbzeit. Der Torschütze Agim Gashi avancierte damit zum Matchwinner. Beide Mannschaften zeigten ein engagiertes Spiel, das von intensiven Zweikämpfen und spannenden Torraumszenen geprägt war.

Erste Halbzeit: Perg/Windhaag geht in Führung

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich noch recht ausgeglichen. Die erste Halbchance gehörte sogar den Gäste, die als Underdog in die Partie gegangen waren, man konnte aber aus guter Position nicht verwerten. Doch Perg/Windhaag ließ sich davon nicht beeindrucken und hatte in der 17. Minute die erste Riesenchance, die jedoch ebenso ungenutzt blieb.

Nach einer Trinkpause in der 27. Minute kam die entscheidende Szene des Spiels: Agim Gashi erzielte nach einer Hereingabe von Tomas Trneny in der 28. Minute per Kopf das 1:0 für Perg/Windhaag. Dies war zugleich der einzige Treffer der Partie und sollte sich als spielentscheidend herausstellen. Kurz darauf verpassten die Gäste eine hundertprozentige Chance zum Ausgleich.

Zweite Halbzeit: Kampf und vergebene Chancen

Der zweite Durchgang begann mit einer Riesenchance für die Heimmannschaft, die jedoch nicht genutzt wurde. Perg/Windhaag hätte in der 48. Minute auf 2:0 erhöhen können, scheiterte jedoch knapp.

In der 64. Minute hatten die Gäste ihre erste nennenswerte Chance der zweiten Halbzeit, doch auch diese blieb ungenutzt. Perg/Windhaag kam in der 59. und 53. Minute zu weiteren Möglichkeiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, konnte diese jedoch nicht verwerten.

Die Gäste aus St. Georgen/Langenstein hatten ebenfalls ihre Gelegenheiten, waren spielerisch aber in Durchgang zwei insgesamt etwas unterlegen. Kurz vor Schluss setzte Anto Krajina einen Freistoß an den Pfosten und verpasste damit den späten Ausgleich für die Gäste.

Nach 90 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für Perg/Windhaag. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, jedoch fehlte am Ende die nötige Präzision im Abschluss. Der Heimsieg lässt Perg/Windhaag in der Tabelle weiter klettern, während St. Georgen/Langenstein trotz guter Leistungen ohne Punkte aus der Partie geht.

Stimme zum Spiel

Rene Gansterer (Trainer SPG Perg/Windhaag):

„Im Großen und Ganzen war es denke ich ein verdienter Sieg, den wir uns aber hart erarbeiten mussten. Das war nicht unser bestes Spiel, solche Punkte muss man aber erst einmal machen. Jetzt heißt es weiter arbeiten und nächste Woche gegen Niederneukirchen/St. Florian greifen wir wieder an."

Die Besten: Pauschallob Perg/Windhaag

2. Klasse Nord-Ost: Perg/Windhaag : St. Georgen/Langenstein - 1:0 (1:0)

28 Agim Gashi 1:0

